Использование беспилотников запретили на территории Удмуртии

Фото: m24.ru

Использовать беспилотные воздушные суда на территории Удмуртии отныне запрещено. Это сделано для обеспечения общественной безопасности, безопасности промышленных объектов и транспортной инфраструктуры.

Указ, который подписал глава Удмуртии Александр Бречалов, вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 9 марта 2023 года.

Есть исключения.

Могут летать беспилотники, используемые для работы органами госвласти и подведомственными организациями. Также ими могут пользоваться организации и физические лица, но только с разрешения властей.

Отметим, эта мера принята для исполнения указа от 19 октября 2022 года президента России Владимира Путина о введении режима базовой готовности в республике.

Запрет будет действовать до снятия этого режима.

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