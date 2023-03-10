В добрые руки: Из-за сноса дома на улице Бородина в Ижевске несколько кошек остались без хозяев

Животные ищут добрых хозяев. Фото: /vk.com/azj_izhevsk

На улице Бородина снесли старый деревянный дом, чтобы построить на его месте многоэтажку. И заложниками этой ситуации стали… животные. Старые хозяева покинули дом, и не все смогли забрать с собой питомцев. В результате котики пережили страшные январские морозы в бараке одни. Месяц назад и этого пристанища они лишились. Историей животных с «Комсомолкой» поделились соседи и зоозащитники.

Перебили лапу на стройке

Старые деревянные дома находятся прямо в сердце города. И в этих постройках до сих пор живут люди. Вот только прошлое постепенно уходит в сторону: направляемся с фотографом к одному из домов, где уже не слышим друг друга от звуков стройки – здесь будет многоэтажный дом.

Деревянные дома находятся в центре города Фото: Мария Бакланова

На месте старых деревянных домов строят многоэтажки Фото: Мария Бакланова

Некоторые жители уже уехали, а их питомцы остались. Прямо на дороге, между стройкой и еще сохранившимся бараком лежит собака.

«Это Туся. Тут с завода женщина ходит, подкармливает ее постоянно. Жила здесь раньше. Хозяева ее пытались с собой забрать, кое-как в машине увезли. Так она убежала от них! И пришла прямо сюда. Привыкла на улице жить», – подходит к нам жительница сохранившегося деревянного дома Елена Евгеньевна.

Туся когда-то жила в одном из деревянных домов на Бородина. Переезжать с хозяевами в квартиру она не захотела и теперь живет на улице рядом с прежним домом Фото: Мария Бакланова

Последние – кошки из соседнего дома, который снесли в январе. Хозяева восьми котиков знали, что дом пойдет под снос, и искали себе квартиру. Из большого дома в маленькое жилье столько питомцев не увезешь. Вот и осталась большая часть животных на старом месте – с собой взяли только двоих.

«Хозяйка каждую неделю приезжала их проведывать. Привозила сухой корм, переживала. Я их рыбой кормлю, крупами», – рассказывает Елена Евгеньевна.

Котики из соседнего снесенного дома могут погреться в этой будке Фото: Мария Бакланова

Животные пережили страшные январские морозы, когда температура достигала -35, еще в старом бараке. Там оставили диван, на который накидали теплых вещей. А потом дом снесли.

Именно Елена Евгеньевна взяла на себя заботу обо всех животных, которые остались без хозяев из-за стройки. Сейчас котики периодически живут у Елены Евгеньевны, иногда заходят погреться в теплую конуру, в сарай или в дом. Вот только двух животных в последнее время не видно, и женщина переживает, живы ли они.

«Был кот рыженький, красивый. Перебили лапу, видимо, во время стройки. А он такой трус! Запуганный очень. Сейчас я его не вижу. А может, он ночью приходит и ест. Утром выхожу – а рыбы мороженой меньше становится, и видно, что ел кот. Еще кошечка была маленькая, красивая такая, так ее жалко. Приходила, очень хорошо кушала. Но такая трусиха – спряталась где-то», – сетует Елена Евгеньевна.

Забрали на передержку

Пока мы общаемся с Еленой Евгеньевной, приходит Варвара Васильева – представительница «Альянса защитников животных». Именно она первая забила тревогу, когда увидела в соцсетях фотографии с руинами снесенного барака, на которых гуляли кошки. Тогда зоозащитница пришла в гости к Елене Евгеньевне и предложила отправить животных на передержку.

«Кошки, конечно, в стрессе, но очень ласковые. Когда их погладишь, прямо мурлычут. Надо бы их к хозяину», – рассказывает Варвара о спасенных котиках.

Животных кормят каждый день Фото: Мария Бакланова

Варвара и Елена Евгеньевна обсуждают операцию по ловле еще одного кота. Он пока живет на Бородина, и увезти его на передержку не удается.

«Как его стали ловить, он испугался и не дается. Ко мне на руки идет, я его глажу, мурлычет. Но только пытаешься посадить в переноску – вырывается», – рассказывает Елена Евгеньевна.

Через несколько дней после нашего визита и этого кота удалось поймать. С ним все хорошо. В итоге зоозащитники спасли четырех животных, и судьба еще двоих неизвестна.

Ищут хозяев

Котики с Бородина ищут добрых и любящих хозяев – им очень нужен дом.

«Очень ласковые, социальные, привыкли жить в прайде. Так что можно и в семью с детьми, и в качестве второго животного. Главное – чтобы их любили», – говорит Варвара Васильева.

А мы познакомим вас со спасенными хвостиками.

Этого полосатика увезли последним. Визуально он здоров, ему поставили вакцину, остается под наблюдением врачей до 10 марта. Имя ему еще не придумали, так что будущие хозяева могут проявить фантазию. Фото: /vk.com/azj_izhevsk

Мурена – серая красавица, которая до 10 марта остается лечиться. Но после этого с ней все будет хорошо. Фото: /vk.com/azj_izhevsk Фото: Мария Бакланова

Матроскин – добрейший кот, прямо как его тезка из мультика. Фото: /vk.com/azj_izhevsk Фото: Мария Бакланова

Даренка – еще одна полосатая кошечка, которая очень ждет любящего хозяина. Фото: /vk.com/azj_izhevsk

Если вы прониклись судьбой котиков и решили стать любящим хозяином для одного из пушистиков, обратитесь к Варваре по телефону: +7-(912)-767-99-14.

Помочь волонтерам можно и финансово. Четыре спасенных кота – это огромные расходы для зоозащитников: их нужно стерилизовать или кастрировать (2200 рублей на кошку), поставить прививки и обработать (2000 рублей на кошку), некоторым необходимо оплатить стационар (200 рублей в сутки на кошку + лечение) да еще и за передержку (2000 рублей на кошку в месяц). Только за первых трех на начальных этапах зоозащитники заплатили около 10 тысяч рублей. Поэтому они собирают средства (отчет по расходам публикуется по ссылке). Перевести деньги можно через Сбер:

– по номеру +79127679914;

– на карту 2202 2014 9025 2695, получатель – Варвара Викторовна В.

У всех должны быть дом, тепло, вкусная еда и любовь.

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