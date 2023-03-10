Сквер памяти погибших в школе №88 планируют открыть в Ижевске

Педагоги и родители учеников школы №88 уже подключились в работу Фото: Мария Бакланова

11 марта в администрации Ижевска пройдет проектный семинар, на котором обсудят создание парка в честь погибших в школе №88. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сквер появится на Майской улице недалеко от МФЦ. Модератором встречи назначили эксперта по городским сообществам и социальному проектированию Святослава Мурунова. Отметим, что педагоги школы и родители подключились к разработке проекта еще в феврале. Результаты их обсуждения также обсудят.

Встреча пройдет в 10:00. Для ее посещения нужно заранее пройти регистрацию по ссылке.

Напомним, 26 сентября в стенах школы произошла страшная трагедия. Бывший ученик учебного заведения Артем Казанцев убил 17 человек, в том числе 11 человек. Затем он покончил с собой. После страшной трагедии школу закрыли на капремонт, который завершился в феврале этого года. Ученики смогли вернуться на учебу в родные стены только 5 месяцев спустя.

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