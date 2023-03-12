Сначала нужно узнать причину: почему детей влечет к ненормативной лексике

Стоит разобраться в причинах, почему ребенок матерится Фото: Архив КП

Дети способны впитывать новые слова буквально отовсюду, и часто случается так, что их лексикон пополняется не самыми хорошими примерами. Родители тревожатся: «Опять нахватался от своих друзей!», ведь их дети самые воспитанные и порядочные. Но что же делать взрослым, когда их ненаглядный ребенок начал ругаться матом? Об этом рассказала детский психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям Наталья Половайкина.

Друзья научили

Нахвататься новых слов ребенок может на улице, ведь мало кто контролирует свою речь, будь то одноклассник Вова или же просто прохожий, который что-то бурно обсуждает по телефону. Но запрещать детям общаться с источником не стоит, иначе у ребенка, наоборот, возникнет еще больший интерес к «запретному».

«Мы сразу уводим ребенка в круг нашей семьи, говорим ему, что наша семья не пользуется такими словами. Есть другие люди, они могут говорить что угодно, но мы так не говорим, особенно в обществе. Мы же не хотим казаться невоспитанными?» – говорит психолог.

Иногда дети копируют манеру поведения родителей Фото: Архив КП

Но дети растут, и все сложнее контролировать их речь, так что придется принять – между собой подростки могут разговаривать абсолютно любыми словами.

«Если вы прочитали в переписке с одноклассниками «мат-перемат» и наказали за это, то можете поставить на своем родительстве крест. Вы не только залезли в личное пространство ребенка, вы начали наводить там свои порядки. Как они между собой общаются – это не ваше дело. Даже если у вас очень интеллигентный ребенок, он не хочет быть белой вороной. Главное, чтобы он доверял вам и осознавал, что дома, в школе, в общественных местах – он прежде всего часть своей семьи, в которой материться не принято», – рассказывает Наталья Половайкина.

Дела семейные

Но улица – не единственное место, где мат можно услышать в любом месте. Прежде чем начать читать ребенку нотации о вреде нецензурных слов, подумайте, может, источник находится в семье.

«Сначала мы задаем вопросы себе. Тестируем свою среду: насколько часто мы употребляем дома такие слова, в каких ситуациях, допускаем ли это при ребенке. Если папа матерится через слово, если он так разговаривает, то, мне кажется, к ребенку никаких претензий быть не должно», – говорит Наталья Половайкина.

Родители для маленьких детей – пример для подражания, так что не стоит удивляться, если сказанное взрослыми нецензурное слово закрепится в памяти ребенка, к тому же малыши любят делиться новыми знаниями со всеми окружающими, и можно предположить, что соседские дети тоже будут знать немного больше слов, чем раньше. Поэтому прежде чем ругать ребенка, попробуйте измениться сами.

Подростки могут выражать с помощью мата бунт Фото: Архив КП

Но есть и такие моменты, когда во время ремонта взрослому может упасть на ногу молоток. Вряд ли тогда получится на эмоциях выкрикнуть: «какая досада». Что же тогда делать родителям, которые случайно ругнулись матом?

«Ребенок это запомнит сразу, потому что сказано будет очень эмоционально, громко. Запомнит и, скорее всего, скопирует. Он будет повторять новое слово без конца, потому что оно яркое, короткое, без «р». Чтобы это прекратить, мы объясним, что сейчас была очень нетипичная ситуация, которая выходит за рамки нашей жизни. И это слово – не то чтобы запретное, но оно не должно произноситься часто. Можно сравнить его со жгучим перцем в блюдах. Его не должно быть много, а иногда и вообще быть не должно. Пофантазируйте с ребенком: пусть он представит мороженое с перцем», – объясняет эксперт.

После такого разговора с ребенком родителю можно добавить, что в следующий раз такое не произойдет и такие слова использоваться внутри семьи не будут. Такой посыл поймет любой ребенок.

У мата есть возраст?

Когда взрослые ругаются матом, они могут сказать, что такие слова только для взрослых, у которых случилась, грубо говоря, какая-либо катастрофа, но тогда ребенок может начать намеренно использовать новые слова, чтобы казаться старше. Да и в малолетстве у детей «катастрофа» может произойти на пустом месте – упала конфета, разодрал коленку, не купили игрушку.

«Можно сказать, что взрослые могут употреблять эти слова, так как понимают, когда это можно, а когда нельзя. Что бездумно сказанные слова могут стать «оружием в неумелых руках». И предложить ребенку вернуться к разговору, когда он станет постарше. И вот уже после 12 лет можно спокойно поговорить о том, где можно и где нельзя, стоит ли употреблять мат для связки слов и в каких компаниях подобные слова допустимы, а в каких под запретом», – объясняет Наталья Половайкина.

Отвечаем за слова

Что только ни делают родители, чтобы заставить ребенка не произносить мат: устраивают целую драму, хватаясь за сердце, говорят детям мыть рот с мылом за сказанное да и просто повышают голос. Вот только заниматься подобным не стоит.

«Ваша задача регулировать – не бороться. Мы не выбросим эти слова из русской речи, они есть. Просто запретить неправильно. Нужно определить границы и рамки», – предупреждает эксперт.

Открывать мир значений «великого и могучего» тоже не следует, да и детям это совсем не интересно. Так, например, одна мамочка решила спросить, знает ли ее маленький сын, что это за слово на букву «б». На что ребенок ответил: «Да, это когда папа ключи от машины дома оставил». Так что ругать в таких ситуациях не за что.

«Я уже взрослый, говорю, что хочу»

Но есть и другие ситуации. Например, когда подросток начинает показывать свое «я» и устраивать «бунт». Наталья Половайкина предупреждает о том, что в случае, когда до 15 лет дети ведут себя идеально, а после как будто срываются с цепи, родителям следует задать вопрос непосредственно себе.

«На самом деле идеальных детей не бывает. Просто многие родители изначально на них давят, делая удобными для себя. Но подросток не хочет быть удобным, он хочет быть нормальным – в его понимании. Если вы ни разу не спрашивали мнения ребенка, то в подростковом возрасте будет бунт. И мат – это еще не самое страшное, что может выкинуть пытающийся обратить на себя внимание подросток», – объясняет эксперт.

Случается и такое, что дети могут употреблять мат в речи только с одним родителем, потому что боятся второго. Тогда второму взрослому нужно спросить себя, что он делает не так и почему ребенок находится в таком стрессе, общаясь с ним. Это, конечно, не считается, если вы намеренно просили подростка не говорить при вас матерные слова.

Но ругаются матом дети не только дома, но и в школах, где, как им кажется, никто не следит за их речью. Так, например, они могут обматерить педагога. В таком случае ситуация уже сложнее.

«В этом случае необходимо поговорить по-человечески. И с ребенком, и с учителем. Подростку стоит сказать, что не стоит такие слова употреблять по отношению к педагогу, если даже тот был неправ, ведь есть другие способы высказать недовольство, которые дают больше шансов быть услышанным. Объяснить, что мат не решает проблему, а только усугубляет, и эта в сердцах сказанная фраза сейчас сильно навредила. Перед учителем извинитесь, но ребенка ни в коем случае не заставляйте. Если он осознает, что не прав, то извинится потом сам», – советует Наталья Половайкина.

Разумеется, необходимо уточнить причину, из-за которой ребенок употребил мат. Иногда именно такие слова могут стать самообороной для детей. Например, ученики не могут разобраться в материале и от этого злятся, а учитель требует от них правильного ответа. В случае, когда учитель все же прав, нужно объяснить ребенку, почему в следующий раз лучше обойтись без матерных слов: они сильно меняют отношение педагогов к ученику, а еще ведут лишь к усугублению конфликта, а не к его разрешению.

«Надо всегда быть на стороне ребенка, чтобы он не думал, будто все против него, а он один против всего мира», – подытоживает эксперт.

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