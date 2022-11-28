Финансовый гороскоп: Девы смогут попрощаться с финансовыми трудностями, а Стрельцам пора следить за своими расходами

Ваше будущее только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз в сфере финансов для всех знаков зодиака на 2023 год.

ОВЕН

Вас ждут перемены не только в личной жизни, но и самое главное – в деньгах. Пусть ваша работа и трудная, но финансовая стабильность со временем будет только крепче. Звезды советуют вам попробовать вложиться в инвестирование. Начните с малых вложений, со временем вы освоитесь и поймете всю систему, соответственно тогда деньги уже будут работать на вас.

ТЕЛЕЦ

Если этот год вам не принес никакой радости от денег, то следующий может все изменить. Но стоит начать изменения с себя: освойте азы финансовой грамотности, разберитесь во всех подводных камнях. Однако не стоит ждать, что все получится сразу. Деньги – серьезный инструмент, для получения которого необходимо ежедневно работать.

БЛИЗНЕЦЫ

Первое время будут возникать трудности с деньгами. Вам покажется, что все, что вы заработали, – ничтожно мало. Однако успех приходит не сразу. Также можете рассчитывать на свою удачу. Вас будет ждать крупный выигрыш, который поможет стабилизироваться на начальных этапах.

РАК

Перемен пока не предвидится, но все в ваших руках. Да, поймать золотую рыбку все же не получится, но можно попросить помощи с разбором всех ошибок у успешных людей. Такой разговор вас может подтолкнуть к идее, которая может стать для вас новым источником заработка. Получится так, что вы будете получать деньги с легкостью и удовольствием.

ЛЕВ

Ответьте себе на один вопрос: приносит ли вам удовольствие нынешняя работа и зарплата? Если последует отрицательный ответ, тогда стоит задуматься. Тем более, новая сфера деятельности готовит для вас неплохой старт в открытии своего бизнеса. Не упустите возможность, тогда и не возникнет трудностей с тем, как оплатить кредит или ипотеку.

ДЕВА

С нового года можете забыть о финансовых трудностях. Вам, во-первых, вернут все долги, а также появится возможность взлететь вверх по карьерной лестнице, что подразумевает собой увеличение зарплаты. Вам наконец-то улыбнется удача. Однако для этого нужно взяться за ум и не упустить возможность выгодного предложения. Посоветуйтесь с людьми из этой сферы, а после уже делайте выводы.

ВЕСЫ

Вам не рекомендуется принимать серьезных решений, но это не касается денежных вопросов. Здесь вы должны быть предельно внимательны и осторожны. Любая инвестиция может оказаться провальной и унести с собой ваше состояние. Для того, чтобы этого не произошло, тщательно выбирайте проекты и избегайте сомнительных.

СКОРПИОН

Начальство видит, как вы трудитесь, но этого недостаточно. Поэтому для того, чтобы они точно убедились в вашей профессиональности, вам будут подкидывать множество задач. Ваш доход будет напрямую зависеть от того, насколько успешно вам удалось все завершить. При благоприятном исходе вас ждет премия, а то и увеличение зарплаты в несколько раз.

СТРЕЛЕЦ

Не забывайте, что ваш бюджет может как увеличиваться, так и уменьшаться. Поэтому не стоит совершать необдуманные траты. Начните вести дневник денежных расходов. Вы не только приведете все в порядок, но и определите приоритеты.

КОЗЕРОГ

Вам можно не напрягаться и даже не думать о том, как заработать деньги, поскольку они сами вас найдут. Со следующего года вы станете магнитом для привлечения финансов. Вложитесь в себя и саморазвитие.Вполне возможно, что спустя время вам удастся приобрести недвижимость. Все в ваших руках.

ВОДОЛЕЙ

Вы не задумывались о том, куда бы потратили свой первый миллион? Если еще нет, то пора наметить первые идеи. Вы будете действовать по принципу: «Если не начать тратить деньги, они потеряют свою функцию». Но для того, чтобы это сработало, нужно усердно работать. Только потом вы заметите, насколько легкой станет ваша жизнь.

РЫБЫ

Следующий год будет богат на выгодные предложения от ваших знакомых. Будь это бизнес или какое-либо вложение. Однако придется на время перестать себя баловать. Задумайтесь, все ли ваши «хочу» имеют смысл и необходимость? Также не стоит гнаться за деньгами. Это, конечно, один из источников счастья, но все же не самый главный.

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