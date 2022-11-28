Женщину осудили за заражение своего мужа ВИЧ-инфекцией в Удмуртии

Женщина заплатила 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда Фото: Мария Бакланова

В Завьяловском районе осудили 38-летнюю жительницу Набережных Челнов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, она обвинялась в заражении своего мужа ВИЧ-инфекцией.

Отметим, что женщина состоит на учете со своим диагнозом с 2015 года. А значит она знала об уголовной ответственности по статье 122 УК РФ.

В декабре 2017 года подсудимая познакомилась на сайте знакомств с мужчиной из Удмуртии. Но через некоторое время после этого, молодого человека отправили в колонию. Это не смутило влюбленное сердце женщины. Она ездила к нему на свидания, а в 2018 пара даже поженилась. Вот только девушка не рассказала супругу о своем диагнозе. В декабре 2020 года при сдаче анализов крови для подготовки к операции у мужчины обнаружили ВИЧ-инфекцию.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Теперь уже бывший муж требовал у нее 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд приговорил ее к 1 году условно, а также взыскал 100 тысяч рублей компенсации.

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