Ижевские хоккеисты «Ижсталь» одержали победу над ХК «Ростов»

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

27 ноября в ледовом дворце «Олимпиец» прошла очередная игра «Ижсталь» в рамках Кубка Шелкового пути. Как сообщает пресс-служба нашего ХК, на этот раз сталевары сразились с хоккейным клубом «Ростов».

Открыли счет ижевчане. На 17 минуте первого периода шайбу забил защитник Виноградов. Но уже во время второго периода ростовчане не только сравняли счет, но и забили еще 2 шайбы. На перерыв команды ушли со счетом 1:3. В последнем периоде ижевчане взяли себя в руки и сравняли счет. Отличились Беляев и Мотыгуллин. Решающими стали дополнительные 5 минуты игры. Последнюю шайбу забил Иванов и принес победу ижевскому ХК.

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Ижсталь».

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, сказать команде соперников спасибо за игру. Ребят хочу поблагодарить за работу, за труд, за самоотдачу и самоотверженность. Капитан команды, вы видели, когда нужно, все шайбы на себя берет. Так же и все остальные ребята выкладываются», – прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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