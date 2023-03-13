Уже не так популярны: какие марки телефонов перестали пользоваться большим спросом

На телефоны Apple спрос упал в два раза. Фото: архив редакции

Предпочтения жителей Удмуртии, касающиеся сотовых телефонов, изменились. Об этом сообщили наши коллеги из издания «Коммерсантъ-Удмуртия». Расскажем о том, какие модели предпочитают покупатели и в каком ценовом сегменте.

ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ

Жители Удмуртии стали чаще покупать мобильные телефоны среднего ценового сегмента. Причем китайские бренды становятся все популярнее, а эксперты считают, что, покупая телефон, мы стали больше обращать внимание не на бренд и популярность, а на его полезные прикладные функции.

На Авито продажи устройств выросли на 17%, причем чаще всего покупают марки Apple, Samsung и Xiaomi. Средняя стоимость гаджетов составила 17,6 тысячи рублей. Кстати, именно на электронных площадках можно приобрести пусть и бывшие в употреблении, но все же настоящие iPhone, средняя стоимость которых составляет 25 тысяч рублей.

Еще одна популярная марка – Samsung – со средним чеком 11 тысяч рублей продавалась в 2022 году чаще на 7%, Xiaomi – на 15% со средней стоимостью около 10 тысяч рублей.

В марте прошлого года эксперты зафиксировали скачок продаж сотовых телефонов. Затем рынок стабилизировался до июля и после резкого роста вновь успокоился до декабря.

«Важный тренд на платформе — увеличение доли новых устройств в общем числе продаж, за год она выросла на 130%. Глобальные предпочтения по брендам не изменились, в лидерах по-прежнему большая тройка: Apple, Samsung и Xiaomi. Интересно, что Xiaomi в 2022 году сократил свой разрыв с корейским конкурентом на два процентных пункта. Отдельные марки показали нетипичный рост, например, продажи Realme выросли в 2,5 раза. Другой китайский бренд OnePlus вырос на 90%. А вот интерес к Huawei и Meizu снизился на 21% и 25% за год соответственно», – прокомментировал руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в Авито Павел Комаров.

Специалисты уверены, что рост на смартфоны и в 2023 году останется стабильным, но искать товар покупатели, как и в 2022 году, будут все же не в офлайн-магазинах, а на электронных площадках, где можно сэкономить на покупке.

ЦЕНЫ УПАЛИ

В салонах МТС в Удмуртии чаще всего покупали марки Xiaomi, Samsung, Realme, Apple и Tecno. Причем спрос на дорогие модели существенно упал, а стоимость смартфонов за год стала ниже на 8%.

«Можно сказать, что жители Удмуртии переключились на средний сегмент – большинство покупок гаджетов в 2022 году были в диапазоне от 15 до 35 тыс. руб. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более практичные решения с необходимым набором характеристик вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти. Также стоит отметить, что покупатели стали чаще выбирать китайские смартфоны. Продажи гаджетов Samsung и Apple упали почти в два раза, а устройства от Xiaomi, Realme и Tecno стали покупать в 3-4 раза чаще», – прокомментировали в компании.

ИНТЕРЕС К APPLE СНИЗИЛСЯ

В «МегаФоне» рассказали, что смартфоны Apple уже не так популярны у жителей республики, спрос упал в два раза.

«По итогам прошлого года средняя цена снизилась на 26%. Пользователи стали чаще выбирать устройства в среднем ценовом диапазоне. Несмотря на все существующие ограничения, за последний год мы не только восстановили модельный ряд смартфонов, но и обеспечили покупателей новинками», – поделились в пресс-службе «МегаФона».

Да и по поставкам с этими мобильными устройствами все не так гладко – то густо, то пусто. Сначала, испугавшись, что в будущем эту марку будет сложно найти, потребители пытались купить ее впрок, а потом их настроение изменилось.

«Последующее увеличение продаж в среднем ценовом сегменте связано с тем, что потребители стали больше ориентироваться на главные прикладные функции телефонов, а не на престижность марки. Россияне не готовы переплачивать за бренд, главным фактором стала цена», – прокомментировал господин Деев.

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