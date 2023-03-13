В Удмуртии подешевели огурцы и картофель

Помидоры подорожали на 4,9% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 28 февраля по 6 марта цены в Удмуртии вновь поменяли. Об этом сообщает Удмуртстат.

К примеру, стоимость огурцов снизили на 15%, картошки – на 7,9% и рис – на 3,6%. При этом помидоры подорожали на 4,9%, бананы – на 4,7%, яйца – на 3,8%, а также морковь и яблоки на 3,2% и 2,3% соответственно.

Также на 1,8% подняли цены на пеленки для новорожденных и на 2,3% снизили на зубные щетки.

Из услуг подняли стоимость на пребывание в пансионате (на 3,1%) и снизили на полет в самолете экономкласса (на 4,3%).

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