Причиной пожара в кафе «Кинза» в Ижевске стало горение в вентиляции

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Сегодня в кафе «Кинза» на Пушкинской улице в Ижевске произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, возгорание началось из-за горения в вентиляции.

По приезде пожарных помещение было полностью задымлено. Спасатели эвакуировали 9 человек. Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

Огонь потушили в 09:49. Для тушения привлекли 8 ед. техники и 32 человек личного состава. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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