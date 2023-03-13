Пик паводка в Удмуртии в 2023 году ожидается с 15 по 24 апреля

Подтопления может задеть жизни 5 109 человек Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Начало весеннего половодья в Удмуртии намечено на 1 декаду и начало 2 декады апреля. Об этом сообщил председатель комитета по делам гражданской обороны и ЧС Евгений Шутов на аппаратном совещании с главой региона.

По его словам, продолжительность половодья на малых реках составит 30 дней, а на средних и больших реках – 40-45 дней. Пик паводка произойдет в 14-24 числах апреля. При наихудшем развитии обстоятельств, площадь возможного подтопления составит примерно 33,15 кв.км. В эту зону входят 24 населенных пункта. Это может задеть жизни 5 109 человек, 970 из них дети.

Чтобы избежать плачевных последствий, комитет уже подготовил план противопаводковых мероприятий. В последние числа марта в Удмуртии проведут взрывы льда. Сейчас подано уже 4 заявки от районов.

Напомним, ранее «Комсомолка» связалась с экспертом, чтобы узнать, как в регионе пройдет весна. Будет ли она поздней или ранней и насколько обильным будет паводок?

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