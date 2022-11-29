Деловой гороскоп: в 2023 году у Тельцов случится конфликт с новым начальством, а Водолеев ждет переезд в другой город

Рассказываем, что ждет представителей разных знаков зодиака в сфере работы в 2023 году Фото: Мария Бакланова

Что же для нас готовит следующий год в сфере карьеры и денег? Об этом рассказал астролог из Ижевска.

Овен

Спокойный год без резких изменений. Вы будете постепенно развиваться как специалист и осваивать новые навыки. В ноябре есть вероятность повышения.

Телец

У Тельцов сменится начальство, и это не лучшим образом скажется на карьере. Вы не сможете найти общий язык. На работу станет некомфортно приходить, да и возможностей для реализации станет меньше. Особенно сильный конфликт вероятен в апреле. Он поможет понять, чего же вы на самом деле хотите. Один из вас на прежнем рабочем месте точно не останется – уйдете либо вы, либо новый руководитель.

Близнецы

2023 год откроет для Близнецов возможности стать более самостоятельными и независимыми в финансовом плане. Вы найдете способ дополнительного заработка. Стоит подумать о том, чтобы превратить свое хобби в источник дохода. В этом деле вы можете достигнуть больших высот. И не забывайте рекламировать свои услуги в соцсетях.

Рак

На первый взгляд, в сфере карьеры у раков все будет гладко. Но это только поверхностное ощущение. На самом деле вы будете разочарованы своей деятельностью, коллективом, начальством, зарплатой – как бы хорошо все ни было на первый взгляд. Летом это может привести к депрессии. Принять правильное решение вам помогут члены семьи.

Лев

Львы откроют в себе новые таланты, которые будут весьма полезны в работе. Также 2023 год благоприятен для получения еще одного образования или обучения на курсах. Ваши новые умения положительно скажутся на зарплате: вы получите новую должность и прибавку.

Дева

Новый год окажется для Дев крайне неудачным в деловых вопросах. На протяжении всего периода будут возникать мелкие неудачи, кто-то будет вставлять спицы в колеса. Появятся и недоброжелатели, которые решат вас «подсидеть». Но в ноябре черная полоса закончится.

Весы

Весы примут неожиданное решение о смене работы и возвращении на свое прежнее место. Вам предложат заманчивую зарплату при меньшей, чем раньше, нагрузке. Ностальгия возьмет свое, и вы примете это предложение. При этом Весам удастся сохранить хорошие отношения со всеми.

Скорпион

Скорпионам удастся уговорить начальство вложить средства, силы и ресурсы в развитие их дела. Вы освоите новые навыки и закупите оборудование – вам будут идти навстречу. В 2023 вы сможете реализовать все свои карьерные стремления.

Стрелец

2023 год окажется благоприятным для открытия своего бизнеса. Со всеми сложными вопросами вам охотно помогут коллеги и партнеры: слишком уж много у вас обаяния, которое вы то и дело будете пускать в ход. Дела сразу пойдут в гору. Обязательно рискуйте – это приведет к головокружительным результатам.

Козерог

2023 – отличный период, чтобы радикально изменить свою жизнь и заняться наконец-то тем, что вам действительно нравится. В мае судьба подаст вам знак, который поможет вам окончательно определиться. Также этот год будет отличным периодом, чтобы реализоваться в творческой сфере.

Водолей

Водолеи в этом году почувствуют, что засиделись на одном месте. Весной стоит задуматься о смене работы и даже переезде в другой город. Только так получится выйти из застоя и начать подниматься по карьерной лестнице. В конце лета ожидается хорошая прибавка к зарплате.

Рыбы

Рыбам придется долго искать свое призвание, и в конце концов вы его найдете. Ближе к июню поступит интересное предложение, которое стоит принять. Именно благодаря ему реализуются ваши профессиональные амбиции. Зарплата при этом в первое время может быть недостаточно высокой. Но осенью вам удастся доказать, что вы заслуживаете большего.

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