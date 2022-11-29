Куда пойти: идеи классного отдыха в дни новогодних каникул

Какие поездки в каникулы можно организовать детям, чтобы их отдых запомнился надолго Фото: Архив КП

Совсем скоро в школах начнутся новогодние каникулы, а это значит, что родители уже обсуждают в чатах, куда бы им свозить детей, чтобы они отдохнули. «Комсомолка» собрала для вас подборку с местами для отдыха школьников.

Производство кукурузных палочек

Как известно, дети просто обожают сладости, а что если рассказать и показать им, как вкусняшки готовятся? Можно заказать экскурсию и побывать на производстве кукурузных палочек. Школьникам покажут все цехи, где обычная кукурузная крупа превращается в лакомство. На самом производстве можно продегустировать получившийся продукт, а по окончании экскурсии увезти с собой любимые кукурузки.

На производстве детям покажут весь путь появления на свет кукурузного лакомства. Фото: @otstepkipalochki

Путешествие в другой город

Яркие эмоции детей вызывают различные поездки в соседние города. Как думаете, с какими впечатлениями дети вернутся из аквапарка? Только представьте: брызги в разные стороны, звонкий смех от игр в бассейне, водные горки. Ребята не только укрепят отношения внутри класса, но и отлично проведут время.

аквапарк «Ривьера» Целые замки с водными горками ждут детей и их родителей

В гости к сказочным персонажам

Дети на то и есть, чтобы верить в чудеса и сказки. Так почему бы не отправиться туда, где все волшебство оживает? Попасть в усадьбу Тол Бабая или же встретить самую настоящую Бабу Ягу в избушке на курьих ножках – мечта не только ребенка, но и взрослого. Для школьников знакомство с героями любимых сказок станет одним из запоминающихся моментов в новогодние каникулы.

В усадьбе Тол Бабая сказка не заканчивается никогда. Фото: @tol_babay

Оленеферма

Полный восторг у детей вызывает встреча с настоящими оленями, тем более, если можно вплотную подойти к ним и угостить сладкой морковкой. И животные довольны, и дети с родителями рады. Кстати, на оленеферме также есть маленькие поросята кабанов, мягкие альпаки и множество других животных. Это будет очень добрая и позитивная поездка.

Рогатые красавцы уже ждут своих гостей. Фото: @oleneferma18

Мастер-классы

Скажете, скучно? А что насчет того, чтобы своими руками украсить настоящий имбирный пряник? Только представьте, как будет рад ваш малыш, когда покажет разноцветную елочку, зайчика или снеговика. Такое лакомство не только будет красиво смотреться на новогоднем чаепитии, но и отлично подойдет в качестве подарка.

Вот такого пряничного зайчика могут сделать ваши дети. Фото: @pryanik_18

Театр

Театральная постановка – это увлекательное действо, которое захватывает зрителя целиком и полностью. Тем более, если это увлекательные спектакли с интерактивами, волшебные сказки и многое другое. Для ребенка просмотр театрального представления всегда сочетается с огромной внутренней работой. Он учится чувствовать, улавливать чужие эмоции и сопереживать.

На спектакле дети смогут узнать все волшебство русских сказок. Фото: @dramteatr18.ru

Батутный центр

Детям необходимо выплескивать кипучую энергию, и идеальным местом станет батутный центр. Здесь школьники любых возрастов не только напрыгаются всласть, но и могут разучить новые трюки под присмотром тренера: сальто, кувырок, «коуди» и многое другое. Кстати, батуты любимы не только детьми, но и взрослыми, поскольку им тоже порой хочется вспомнить беззаботное детство и повеселиться от души.

Говорят, смех продлевает жизнь. Фото: @gravitypark.ru

Ледовый каток

Ну, конечно, как же без катков. Свежий воздух, игра в «догонялки» или же просто катание в свое удовольствие. Без коньков и льда новогодние каникулы теряют свой смысл, это уже маленькая традиция. Поэтому смело берем необходимый инвентарь, надеваем теплые куртки, шапки, варежки и отправляемся на лед. Как раз совсем скоро откроется сезон в парках города, где можно будет прекрасно провести время в кругу одноклассников.

На льду вас встретят веселые аниматоры, герои сказок и многие другие Фото: Амир Закиров

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

7 членов нового состава ЦИК утвердили в Удмуртии

Чем лечить кашель и какой бывает

Госсовет согласовал кандидатуру Ярослава Семенова на пост премьер-министра Удмуртии