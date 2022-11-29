Госсовет согласовал кандидатуру Ярослава Семенова на пост премьер-министра Удмуртии

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

29 ноября депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуру Ярослава Семенова на пост председателя правительства региона.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов внес его кандидатуру для согласования. Представляя Семенова, он сказал: «Пять лет назад у меня были разные мысли о том, кто же возглавит правительство. Сейчас я не представляю, кого бы я еще мог видеть рядом с собой».

По результату тайного голосования стало известно, что «за» Семенова проголосовали 55 парламентариев, «против» – 1.

Напомним, Ярослав Семенов возглавляет правительство Удмуртии с 2017 года.

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