7 членов нового состава ЦИК утвердили в Удмуртии

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

7 членов нового состава Центральной избирательной комиссии Удмуртии утвердил региональный Госсовет.

В их число вошли гендиректор частной охранной организации «Прометей» Александр Вороцов, главред газеты «Долг» Евгений Зайцев, первый заместитель руководителя исполкома удмуртского отделения партии «Единая Россия» Максим Романов, старший научный сотрудник удмуртского филиала института философии и права УрО РАН Владимир Воронцов, главред журнала «Бортовой» Алексей Каркин, зам руководителя аппарата регионального отделения партии СРЗП Наталья Широбокова и бывший начальник управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии Вероника Лекомцева. Напомним, что ее кандидатуру выдвинул ЦИК России.

Срок полномочий предыдущего состава ЦИК Удмуртии закончится в декабре. Еще одну часть членов комиссии утвердит глава республики.

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