Подарки на новый год: 10 оригинальных и нужных вариантов до тысячи рублей

Новогодние подарки до тысячи рублей воплотят мечты в жизнь Фото: Мария Бакланова

Декабрь на носу, а значит, пришло время готовить подарки на Новый год. Когда речь идет о близких, выбор сделать сложнее. С одной стороны, подарок не должен быть формальным и заезженным, а с другой, – не стать обузой для кошелька.

Мы подготовили 10 вариантов оригинальных и нужных подарков на все случаи жизни до 1000 рублей: для молодой девушки, зрелого интроверта, компанейского парня, походника и домохозяйки и новогодние подарки для детей. А еще подскажем, где их можно приобрести.

Набор для покера с фишками

Блеф, благородные напитки, нестандартные ходы – покер точно не про банальность. А пригодится он уже в январские праздники, когда можно засиживаться с друзьями до утра хоть каждый день. Цена за набор колеблется от 415 на OZON до 978 рублей на Яндекс.Маркете.

Оригинальный подарок укрепит дружбу. Фото: market.yandex.ru

Фондю на 4 персоны

Изысканный подарок. «Фондю» в переводе с французского означает «таять». Вариаций, что именно будет таять в чаше, множество. Это может быть горячий шоколад, или сыр, или острый горячий соус. В дополнение подготовьте сухарики, нарезанные кубиками фрукты, бекон, шампиньоны – что душе угодно, – насадите на шпажку и обмакните в чашу. Это очень вкусно. Получится и сладкий новогодний, и семейный, и компанейский подарок одновременно. Цена за набор с чашей 400 мл на OZON начинается от 650 рублей, на Wildberries – от 777 рублей.

Подарок на новый год порадует не только в праздник. Фото: ozon.ru

Фонарь для кемпинга

Идеи новогодних подарков безграничны, нужно только время для поиска. Подвесной светодиодный светильник на батарейках – нужная вещь и на рыбалке, и на даче. Выручит в походе и добавит уюта в палатке. Своим теплым светом он будет напоминать о вас в самых приятных ситуациях. На Яндекс.Маркете в преддверии праздника есть отличные предложения от 415 рублей. При этом производитель обещает радиус освещения 13 метров. Wildberries делает 10-кратные скидки на мощные светодиодные фонари с аккумуляторами и пультом управления (сейчас их продают за 950 рублей с доставкой в течение пяти дней).

Подарок мужчине лучше делать практичным. Фото: wildberries.ru

Стеклянный заварочный чайник и чай в шариках

Ценителю красивых церемоний замечательным подарком станет стеклянный заварочный чайник. Он стоит около 300-500 рублей. А в дополнение к нему положите в подарок чай в шариках. Когда такие шарики опускают в кипяток, они буквально распускаются как цветы. В прозрачном чайнике это будет особенно красиво. На OZON можно выбрать стеклянный чайник с деревянной крышечкой и пружинкой для фильтрации за 450 рублей. Один шарик связанного зеленого чая с бутоном хризантемы сейчас на OZON стоит от 319 рублей.

Изысканное сочетание станет прекрасным подарком для мамы. Фото: ozon.ru

Воскоплав баночный

Девушки оценят, девушки поймут. Перед Новым годом на маркетплейсах акции. Готовый набор с воском и косметическими шпателями стоит на Яндекс.Маркете 1034 рубля. Один профессиональный воскоплав без дополнений можно купить и за 521 рубль. Благодаря такому набору можно обеспечить и бархатные ручки, и гладкие ножки.

Лучший подарок для подруги – все, что поможет заботиться о ее красоте. Фото: market.yandex.ru

Термос для еды с широким горлышком

Вышли вы кататься всей семьей на тюбингах. Разрумянились, нахохотались, аппетит у всех прекрасный… Вы осматриваетесь по сторонам и видите ларек с перепечками и очередь к нему на полчаса. И тут вы с королевским спокойствием достаете термос с чаем, а следом – термос с пельмешками. И праздник продолжается. Этот подарок к Новому году порадует и друзей с детьми, и знакомых охотников-рыболовов. На Wildberries поллитровый термос стоит 656 рублей. Термос объемом 750 мл там же стоит 792 рубля.

Новогодний подарок до тысячи осчастливит целую семью. Фото: wildberries.ru

Набор сыров

Такой презент можно преподнести любимому учителю или тренеру. Это хороший подарок на работе от сотрудников для шефа. Соберите, например, коробочку из консервированного мягкого сыра в специях, пармезан с пажитником, бри или камамбер. Деликатесы выглядят дорого. А главное, их будет интересно распробовать. В Ижевске есть хорошие сырные отделы: Pro.Молоко на Лихвинцева, островок фермерских продуктов в «Пятерочке» на Карла Маркса, на втором этаже «Ленты» возле «Флагмана» и не только. В зависимости от наполнения сырный подарок может стоить от 650 до 1200 рублей.

Деликатесы – благородные подарки на 2023 год. Фото: архив редакции

Форма для запекания

Плюс этого варианта в том, что он нужный, нарядный, а еще такой подарок легко выбрать и купить. Керамическую посуду найти совсем несложно. Есть со снегирями, веточками ели, универсальные белые с огнестойкими крышками. В таких формах можно не только запекать в духовке, но и подавать на стол. Праздничная красная жаропрочная керамическая форма 31,7х18,5 см на OZON стоит сейчас 580 рублей.

Подарок на новый год может быть не только красивым, но и практичным. Фото: архив редакции

Столик для завтрака

Подарок с продолжением. Он словно говорит: каждое пробуждение с тобой – счастье и праздник. Ваша вторая половинка будет заинтригована и точно обрадуется такому сюрпризу. Это практически подарок своими руками, ведь на кухне вы будете творить магию лично. Цена на деревянный складной поднос на ножках на OZON – 976 рублей, на Wildberries – 828 рублей.

Подарок любимому на новый год вдохновляет на романтику. Фото: ozon.ru

Новогодние подарки для детей

Большой сборный картонный домик, где можно смело рисовать на стенах и крыше – отличный вариант для ребенка, который еще ходит в детский сад. Девочки устроят уютное гнездышко для себя и кукол, парнишки – «базу» со складом вооружений. На OZON игровой домик в новогодней тематике стоит 636 рублей. На Wildberries картонный теремок с простыми словами для первого чтения и простыми загадками можно купить за 1219 рублей.

Школьники оценят книжки «Майнкрафт. Дневник Стива». На тысячу их можно купить сразу три тома, и ребенок сам побежит читать, без напоминаний. OZON продает каждый том по 347 рублей.

Яркий чехол на телефон, стильные носки, канекалоны у младших школьников тоже в топе.

А еще подарить ребенку на Новый год можно волшебную гирлянду. Новинка года: деревня из бумажных домиков с подсветкой. Выглядит таинственно и сказочно. На маркетплейсах их уже раскупили, но планируется поступление. Первые экземпляры стоили порядка 480 рублей.

Детские подарки дарят веру в чудеса. Фото: wildberries.ru

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