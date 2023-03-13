Директора образовательной организации оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Приговор в законную силу не вступил Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Малопургинском районе за злоупотребление должностными полномочиями осудили 43-летнего директора образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В декабре 2021 года мужчину привлекли к административной ответственности за незаконное вовлечение в работу муниципального служащего. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Но деньги эти он платить не хотел. От одного из местных предпринимателей он получил взятку в размере 4 200 рублей и предложение на завышение цен на детские новогодние подарки.

Также он решил собрать деньги на штраф из премиальных сотрудников. Сначала он издал приказ о выплате премий, а затем изъял из этой суммы 38 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина полностью возместил ущерб. Изначально мужчине грозило до 4 лет в колонии. Но суд оштрафовал директора на 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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