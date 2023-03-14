30 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ в Удмуртии

Выявили 206 вирусов гриппа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 6 по 12 марта число заболевших ОРВИ в Удмуртии вновь увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Так, на прошлой неделе с ОРВИ слегли 8,5 тыс. человек, а на этой уже 11,1 тыс. При этом 6,2 тыс. от этого числа – дети до 14 лет. Это 56% от общего числа заболевших. Больше всего людей болеют в Ижевске. Здесь зарегистрировали 5,3 тыс. больных, в том числе 2,9 тыс. детей.

Также было выявлено 206 вирусов гриппа, из них гриппа А – 28 и гриппа В – 178.

Из-за высокого уровня заболеваемости на карантин частично закрыли 30 классов в 16 школах и 20 групп в детских садах. Общий показатель заболеваемости составляет 74,95 на 10 тысяч населения.

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