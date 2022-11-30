Гороскоп для женщин: Девы должны перестать создавать себе проблемы, а Скорпионы – доверять своей интуиции

Гороскоп на год для прекрасных дам Фото: Мария Бакланова

Что нужно женщинам для счастья? Одним – искренней любви, другим – мгновенного исполнения желаний, а третьим – стать лучшей версией себя. Астролог из Ижевска рассказала, что ждет прекрасных дам в 2023 году

ОВЕН

В детстве все мечтали о жизни, как в самых счастливых сказках. Так вот, вам даже не придется представлять. Мечты и желания будут сбываться как по взмаху волшебной палочки. Весь период вы будете чувствовать себя легко и непринужденно, а различные проблемы оставьте для других.

ТЕЛЕЦ

Упорства вам не занимать. Чтобы оно действительно работало на вас, начните в следующем году несколько проектов с видимой конечной целью. Они могут быть как творческими, так и с бизнес-стратегией. С этим поможет ваша организованность.

БЛИЗНЕЦЫ

Станьте лучшей версией себя. Начните изменения с проработки своих внутренних травм и обид. Пройдя этот путь, вы сможете лучше разбираться в первую очередь в себе: поймете, на что необходимо сделать акцент, а также поймете, что от вас хотят окружающие.

РАК

«Новый год – новая я». Именно с таким девизом стоит врываться в 2023 год. Сделайте упор на ваши сильные стороны и развивайте их до максимума. Спустя время вас будет невозможно узнать. Перед людьми предстанет совершенно другой человек: уверенный и знающий себе цену.

ЛЕВ

Добавьте в свою жизнь нежности и легкости. Этот год станет очень спокойным, размеренным. Никаких неожиданных поворотов в нем не предвидится. Однако разбавить череду событий помогут внезапные авантюры. Придется потратить много сил, но они явно не будут использованы зря.

ДЕВА

Звезды советуют не усложнять жизнь и не создавать проблемы своими руками. Но если все же это случится, помочь смогут близкие люди. Определите для себя несколько целей на грядущий год и попытайтесь их реализовать. Не бойтесь, если они покажутся вам абсурдными или нереальными.

ВЕСЫ

Начало года будет достаточно богатым на чувства: ревность, страсть, ярость, счастье. Вы ощутите весь спектр эмоций, но для того, чтобы негатив не взял над вами верх, придется немного побороться за свое состояние. Также звезды советуют вам тщательно выбирать маршрут по жизни, а не наступать на одни и те же грабли.

СКОРПИОН

Только лишь полагаться на интуицию – не самый лучший вариант, попробуйте воспользоваться и вашими отменными логическими способностями. Попробуйте проанализировать все происходящее вокруг вас и уже после того, как будет выстроена причинно-следственная связь, смело начинайте действовать. Не бойтесь совершать банальные ошибки.

СТРЕЛЕЦ

Придется доказывать свою правот, но увлекаться этим не стоит. Порой проще принять все замечания и работать над ними. Также звезды советуют реже впускать в свой круг общения малознакомых людей и, тем более, доверять им тайны. В следующем году вам стоит сначала приложить собственные усилия, а уж если не получится, тогда и просить о помощи.

КОЗЕРОГ

Вы сможете добиться успеха в любых начинаниях, если не будете искать легких путей. В течение года не стоит отказываться от помощи окружающих, но и самой не нужно помогать всем подряд. Старайтесь не ссориться и не выяснять отношения. С помощью своего обаяния вы сможете расположить к себе любого человека, поэтому не бойтесь предлагать свою помощь другим.

ВОДОЛЕЙ

Для того, чтобы обрести любовь и удачу, необходимо полностью избавиться от негатива. В новом году больше времени проводите с семьей. Да, работа занимает большую часть времени, но поверьте, ничто не сможет заменить теплых чувств, полученных от родных людей.

РЫБЫ

Не стоит надеяться на удачу и пускать все на самотек. Усердно работайте и стройте планы. В 2023 году придется взять ситуацию под свой контроль и, пусть медленно, но верно идти к цели несмотря ни на что.

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