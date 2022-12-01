Восточный гороскоп на год: в 2023 году Змеи займутся карьерой, а Петухов ждут любовные страсти

Астрологический прогноз на год Фото: Мария Бакланова

КРЫСА (1972, 1984, 1996)

В этом году принимать решения нужно очень быстро. Вас ждет множество перемен. В итоге все изменения будут к лучшему, но первые 7 месяцев года обещают быть интенсивными и сложными. Соберитесь с силами, и все получится.

БЫК (1973, 1985, 1997)

Год большого рывка. Вы буквально заряжены на успех и созидание. Весна – период рождения в вашей голове многообещающих идей, а летом вы уже будете активно их реализовывать. Но даже в это насыщенное делами время вы не должны забывать про отдых. Восстанавливать силы очень важно.

ТИГР (1974, 1986, 1998)

Вы перевоплощаетесь в очаровательного котенка. Вам хочется веселья и ласки. Первую половину года можете провести расслабленно, по инерции дела будут идти благополучно. Во втором полугодии нужно вспомнить про свою звериную силу и аппетит хищника. Наступит благоприятное время для новых проектов и карьерных изменений.

КРОЛИК (1975, 1987, 1999)

Насыщенный год. Расцвет любовных отношений. Вторая половинка словно читает ваши мысли, поэтому поводов для споров и размолвок практически не будет. Руководство на работе оценит ваши старания и предложит повышение. Но практически одновременно с новым назначением вам предложат хорошее место в другой организации. При выборе нужно довериться интуиции.

ДРАКОН (1976, 1988, 2000)

Требует внимания ваше здоровье. Старые травмы дают о себе знать. Лечение может занять продолжительное время, поэтому не откладывайте визит к врачу на конец года. Покровитель года обещает вам финансовую стабильность и прекрасный отпуск.

ЗМЕЯ (1977, 1989, 2001)

Верьте в себя. Этот год готовит для вас много сюрпризов. Отношения с новым руководителем могут поставить карьеру под угрозу. Вы даже задумаетесь о смене места работы. Но благодаря доброму характеру, уму и находчивости вы сумеете наладить отношения и даже сдружиться. Доходы подрастут. Найдете для себя вдохновляющее хобби.

ЛОШАДЬ (1978, 1990, 2002)

В этом году у вас интересные отношения с техникой. Автомобиль потребует вложений. Бытовая техника дома требует очень бережного к себе отношения. Дети взрослеют, и вам нужно учиться уважать их интересы и увлечения. Если они научат вас компьютерным играм, расскажут о своей любимой музыке, поближе познакомят с друзьями, то это наладит взаимопонимание и пойдет на пользу семье.

КОЗА (1979, 1991, 2003)

Вы сумеете навести порядок в своей жизни, несмотря на бурю вокруг. Сначала будет нелегко, но в итоге в вас проснется незаурядный организатор. Вы разберетесь с хаосом на работе, это оценят и даже могут предложить повышение. Вы станете переговорщиком между другими членами семьи, поможете им найти общий язык и даже восстановить отношения.

ОБЕЗЬЯНА (1980, 1992, 2004)

Вам пора взрослеть. И предстоящий год Кролика – подходящее для этого время. Осознайте, что вы пишете не черновик своей жизни, а проживаете ее здесь и сейчас. Дерзайте, добивайтесь того, о чем давно мечтали. Проведите эти 12 месяцев активно и с пользой, и результат превзойдет ожидания.

ПЕТУХ (1981, 1993, 2005)

В вашей жизни будет много любви. Взаимной и не только. Вас затянет в любовный треугольник. Предстоят бессонные ночи и умопомрачительные свидания. Рано или поздно придется вынырнуть из омута страстей и решать, с кем быть. Финансовые и рабочие дела рискуют отойти на второй план, не теряйте бдительности.

СОБАКА (1982, 1994, 2006)

Вы поднимаетесь на новую ступень. Жизнь предлагает вам шанс, не упускайте его. Талант у вас есть. Вам нужно повышать работоспособность. Для этого нужно беречь здоровье и соблюдать режим. Первая половина года благоприятна для путешествий.

СВИНЬЯ (1983, 1995, 2007)

Благополучный год. Предстоят испытания, но вы сумеете достойно с ними справиться. Положитесь на свою семью, берегите ее. Цените друзей, даже если вы с ними разойдетесь по мелким вопросам. Отвлекайтесь от работы на спорт и новые знания.

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