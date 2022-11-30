КОТОстроф удалось избежать: как сложилась судьба кошек из котокафе и квартиры на улице Воровского в Ижевске, которых спасли

В квартире на ул. Воровского жило около 50 кошек. Фото: скриншот видео

Кошки, по мнению многих, венец творения. Грациозные хищники, которые уживаются рядом с человеком. Но порой люди предают оказанное им доверие и поступают очень жестоко. 30 ноября, во Всемирный день домашних животных, «Комсомолка» рассказывает, что стало с героями нашумевших когда-то в Ижевске историй о котиках.

В одной ситуации 50 животных оказались заперты в одной из квартир на улице Воровского. В другой у хозяйки известного в столице республики кафе «Мяуленд» возникли сложности в общении с арендодателем. В результате 12 кошек оказались закрыты в помещении без должного ухода.

Пандемия, внезапный долг и целых 12 кошек

Котокафе «Мяуленд» работало на улице Пушкинской еще с 2014 года. Это уютное место, куда приходили жители Ижевска пообщаться с милыми животными, поучаствовать в мастер-классах и порой даже забрать четвероного друга домой. Это и было основной целью кафе – дать животным, попавшим на улицу, возможность обрести счастливую жизнь в тепле и уюте.

Животных, пребывающих в стрессе, смогли успешно передать волонтерам Фото: /vk.com/meowland

Весной 2021 года, когда у большинства заведений возникли проблемы с финансами, хозяйка кафе оказалась в критической ситуации. Возникли долги, потому что не было посетителей. Она обратилась за помощью к жителям города в социальных сетях. Тогда всего за сутки кафе смогло получить 130 тысяч рублей и спастись от закрытия. Огромный долг был полностью погашен. По крайней мере, до 20-х чисел марта, когда арендодатель предъявила новый счет на более чем 250 тысяч рублей..

Однако владелица заведения утверждала, что все задолженности погашены. Она была готова предоставить все необходимые выписки и квитанции. Тем не менее, кафе закрыли, не дав даже вынести животных. 12 кошек стали заложниками.

В накаляющуюся ситуацию пришлось вмешаться главе города Олегу Бекмеметьеву. Он добился, чтобы животных позволили вынести. Все-таки кошки не являлись собственностью кафе, и за каждым животным числился свой отдельный куратор.

После стресса, который перенесли кошки и их кураторы, все наладилось. Все животные находятся в любящих руках, часть из них даже нашла постоянных хозяев.

Антисанитария, черепа и кости

Эта история началась в конце осени 2020 года. Зоозащитникам прислали видео, снятое в одной из квартир на улице Воровского. На кадрах – грязь и темнота, а истощенные и больные животные буквально готовы накинуться на еду. Повсюду валяются кости, и что самое жуткое – это черепа погибших зверей.

Соседи жаловались на постоянную вонь грязных лотков и помоев, плач кошек, который не прекращался даже по ночам.

Зоозащитники пытались связаться с хозяйкой квартиры, но это не привело к результатам. К зиме они забили тревогу в социальных сетях. Условия, в которых содержались кошки, были просто немыслимые. Но попасть в квартиру активисты не могли: хозяйка не открывала им дверь. Понадобилась помощь родственников и участкового, чтобы просто зайти в дом. Забрать дали только 13 кошек.

Их жизнь сложилась благополучно. После лечения их отправили к временным хозяевам. А летом 2022 стало известно, что последнюю из 13 кошек пристроили в добрые руки. Но даже после этого зоозащитники продолжают выплачивать долги за передержку.

Однако ситуация вокруг жуткой квартиры остается напряженной. Хозяйка постоянно берет новых подопечных на «передержку». Действует она довольно нагло: выпрашивает средства на содержание животных, пишет посты под разными псевдонимами, причем даже в группах зоозащитников. Последний известный ник – Мария Беккер. Ее вычисляют и стараются предупредить, что отдавать животных женщине не стоит, но не всегда удается вовремя отреагировать.

В квартире на улице Воровского мало что изменилось. Одни питомцы исчезают, появляются новые. А сами зоозащитники не могут попасть в злополучную квартиру. Что происходит за дверью – неизвестно. Помощи от правоохранительных органов больше не было.

По факту, единственный выход для спасения животных, который видят волонтеры, – коллективный иск со стороны соседей по поводу некомфортных условий (шум, неприятный запах). Но для этого они сами должны проявить инициативу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

До 60 тысяч рублей штрафа грозит владельцам машин в Ижевске, которые мешают уборке снега во дворах

Тарифы ЖКХ увеличатся в Удмуртии с 1 декабря

Подарки на новый год: 10 оригинальных и нужных вариантов до тысячи рублей