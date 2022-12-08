77% жителей Ижевска планируют встретить Новый год дома

Некоторым придется отметить праздник на работе Фото: Мария Бакланова

Три четверти ижевчан собираются встретить 2023 год дома. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob.

Самым популярным форматом встречи Нового года по-прежнему остается торжество в родных стенах. Так праздник будут отмечать 77% опрошенных. Это на 2% больше, чем в прошлом году. Тем не менее 7% ижевчан встретят год Черного Кролика на работе. А еще 9% еще до сих пор не знают где именно будут слушать бой курантов. Остальные опрошенные сказали, что отметят праздник в гостях, на улице или в поездке.

Также 71% ижевчан хотят встретить новый год в кругу семьи. Этот показатель тоже увеличился. В прошлом году так ответили 65% человек. Но есть и те, кому не повезло найти компанию на праздник. Слушать бой курантов в одиночестве придется 12% жителей Ижевска. Остальные опрошенные проведут новогоднюю ночь с любимым человеком (3%), с коллегами (3%) и с друзьями (2%) или питомцем (1%).

Напоминаем, что ранее мы писали о том, как изменились спросы на новогодние туры в этом году.

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