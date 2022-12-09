Централизация службы скорой помощи в Удмуртии завершится в 2023 году

Также продолжает пополняться автопарк Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Централизацию службы скорой помощи, то есть, создание единого центра управления всеми экипажами, обещают завершить в Удмуртии в следующем, 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

На сегодняшний день к системе осталось присоединиться Воткинскому, Шарканскому, а также ряду северных районов Удмуртии. При этом, как пояснил Олег Прузан, главный врач службы скорой помощи, все медработники продолжат работать на своих местах, речь идет о формировании единой диспетчерской службы.

«Централизация – это, прежде всего, единое управление, единая диспетчерская служба. Все бригады, которые работают в Удмуртии, должны быть видимы, должно быть понимание, где они находятся в данный момент, чтобы, в случае необходимости, можно было направить бригаду на экстренный вызов. Территориально все медицинские работники скорой остаются в своих районах и продолжают работать на территориях», – сказал Олег Прузан.

Напомним, ранее сообщалось о пополнении автопарка скорой помощи 16 новыми автомобилями.

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