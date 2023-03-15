Красивые и успешные: модели из Удмуртии, покорившие подиумы и глянцевые журналы

Ксения и Юлия. Фото: KIENGCANTEAM

Все мы хоть раз видели, как высокие и стройные красавицы красиво и плавно вышагивают по сияющему подиуму. И среди них немало представительниц Удмуртии. Наши красавицы уже покорили мир! «Комсомолка» расскажет о некоторых из них.

Славянки на съемках с мисс Вьетнам

Сестры во время съемок. Фото: Кристина Короткова

Сестры Юля и Ксюша Агаки из Сарапула в 14 лет попали в ижевскую модельную школу. За 2 года юным красавицам удалось не просто попасть на подиумы страны, но и заключить контракт с вьетнамским агентством и поработать вместе с мисс Вьетнам. Сейчас девушки продолжают развиваться в индустрии красоты. Юлия работает во Вьетнаме, а Ксения отправилась в Джакарту.

Красавица с Fashion Week

Чарующая Анастасия. Фото: Надиля Минувафина

В свои 19 лет ижевчанка Анастасия Калягина уже добилась многого. Карьеру в качестве модели девушка начала в 14 лет, и сейчас уже участвует в российских неделях моды. С 2022 года у нее подписан контракт с известным модельным агентством Удмуртии. Девушка успела поработать с брендом Estel, а также пройтись по главным подиумам Fashion Show и Московской недели моды.

Жительница Удмуртии с обложки

Огненная Варвара. Фото: Кристина Короткова

Эта красавица покорила не только Россию, но и Европу. И это в свои 17 лет! Варвара Крылова начала модельную карьеру три года назад и уже успела побывать на страницах известных французских и итальянских глянцевых изданий, таких как MARIKA и Tenderness. А еще она успела подписать международные контракты в Стамбуле и Джакарте и регулярно участвует в дизайнерских показах.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации

Перенесли по досочке: о прошлом и настоящем самой старой Соборной мечети Ижевска

7 машин пробили колеса в ямах на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе в Ижевске