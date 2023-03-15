Перенесли по досочке: о прошлом и настоящем самой старой Соборной мечети Ижевска

Соборная мечеть Ижевска с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Соборная мечеть, расположенная на улице Азина в районе Татарбазара, – самая старая в Ижевске. Ей уже 177 лет! Рассказываем и показываем, как она строилась, почему ее приказали снести и сохранилось ли до нашего времени здание мечети начала 20 века.

Первое здание мечети на 4-й улице Татарской слободы. Фото: каталог архивного фонда Удмуртии, М.В. Гаратуев

Впервые о строительстве мечети в Ижевске заговорили еще в 1810 году. Тогда для работы на ижевском заводе переехали многочисленные семьи татар. Молиться негде – обратились к руководству завода с просьбой помочь построить здание. Пока решались все вопросы, прошло 36 лет: мечеть возвели в 1846 году.

Соборная мечеть в Ижевске. Фото: muslimpress.ru

Татарская община росла, здание всех желающих не вмещало. Решено было снова начать стройку, в итоге новая каменная мечеть появилась в 1916 году.

Через 16 лет здание приказали снести – на этом месте решили строить лесохимзавод. Мусульмане разобрали свою мечеть, перенесли и за месяц отстроили заново на нынешнем месте, на ул. Азина.

Мечеть в начале 1990-х годов. Фото: info-islam.ru

В 1996 году рядом открыли новую большую мечеть с одним большим минаретом. Два года назад это здание облицевали светлым мрамором, а сейчас там идет внутренний косметический ремонт. Несмотря на это, мечеть продолжает работать – здесь проходят пятничные и праздничные службы.

Фото: В. Бухаров

Старое здание тоже до сих пор функционирует. Здесь читают намаз по будням, а также изучают основы ислама.

На территории мечети располагается Управление мусульман Удмуртии, а также работает филиал школы «Гармония» – татарский лицей имени Хусаина Фаизхана. Часть предметов мальчики и девочки изучают раздельно.

Для ребят созданы все условия для развития: есть спортивный и гимнастический залы, скалодром, футбольный стадион, площадка для воркаута. При мечети можно заниматься разными видами единоборств и посещать кружки.

Историю строительства Центральной мечети Ижевска читайте и смотрите здесь.

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