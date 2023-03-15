7 машин пробили колеса в ямах на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе в Ижевске

Все пострадавшие хотят взыскать деньги за ремонт авто. Фото: скриншот из видео

15 марта на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе в Ижевске сразу 7 машин пробили колеса из-за ям на дороге. Об этом сообщают наши читатели.

На видео женщина показала выбоины на дорогах. По ее словам, их глубина достигает 30 см. Сейчас владельцы авто составляют коллективную жалобу. Все пострадавшие собрали телефоны.

«Проблема была и вчера, и позавчера. Никто ничего не делает, полиция благополучно уехала, крикнув что приедут. Зла не хватает», – отметила женщина.

Отметим, что ямы на дорогах появляются из-за резкого перехода температуры из минуса в плюс. В эти выходные дорожные службы города мобилизовали на аварийный ремонт дорог. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, основательным ремонтом подрядчики займутся с наступлением благоприятных дорожных условий.

Фото: скриншот из видео

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