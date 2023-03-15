Глава Удмуртии опроверг слухи о новой волне частичной мобилизации

В январе добровольцами в Украину отправились более 80 человек Фото: Мария Бакланова

3 марта из республики в зону СВО отправилась очередная партия добровольцев. В эфире ГТРК «Удмуртия» Александр Бречалов опроверг появившиеся после этого слухи о начале новой волны частичной мобилизации.

«Это не мобилизация. Это добровольное решение человека служить, защищать Родину», – сказал Бречалов.

По его словам, в январе добровольцами в Украину отправились более 80 человек. Также была отправка и феврале. Вместе с ними в зону СВО отправились контрактники. Задействованы мужчины от 18 до 65 лет.

«Конечно же, нашим оппонентам, особенно тем, кто сейчас находится в Украине или Европе, услышав об очередной отправке добровольцев, хочется сказать, что это мобилизация. Нет. Это добровольное заключение контракта. И желающих, как мы видим, у нас много», – подытожил Бречалов.

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