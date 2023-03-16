Трех жителей Удмуртии обвиняют в мошенничестве в отношении пожилых людей и инвалидов

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы
Фото: Мария Бакланова
Два мужчины и одна женщина могут предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
По данным ведомства, обвиняемые занимались продажей противопожарного оборудования. Под видом сотрудников МЧС они проникали в квартиры пенсионеров и инвалидов, предъявляя поддельные удостоверения. Если у потенциальной жертвы возникали подозрения, то мошенники имитировали звонок диспетчеру пожарной части.
«Они проникали в квартиры жертв и сообщали об изменениях в законодательстве, согласно которым в каждой квартире необходимо наличие средств пожаротушения, а за их отсутствие предусмотрены штрафы. После этого путем обмана и злоупотребления доверием злоумышленники убеждали граждан приобрести у них аэрозольные баллоны для тушения пожаров или автоматические порошковые устройства по завышенным ценам», – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что обвиняемые причастны 53 случаям мошенничества общей суммой на почти 500 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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