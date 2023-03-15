Из-за лопнувшей батареи с потолка одной из квартир в Ижевске хлынул кипяток

Фото: скриншот из видео @onf_udmurtiya

В доме №92 на улице Городок Машиностроителей в Ижевске произошла страшная коммунальная авария. Об этом сообщает народный фронт Удмуртии.

В одной из квартир на втором этаже лопнула батарея. Из дыры хлынул кипяток и залил не только этих жильцов, но и их соседей снизу. Сразу после этого проживающие здесь люди позвонили в аварийную службу. Тогда им отключили отопление.

«Когда сюда хлынул поток кипятка, нас просто спас натяжной потолок. Поэтому моя семья, мои дети не обварились», – рассказывает женщина, которая пострадала от лопнувшей батареи.

Женщине также пришлось пробежать под горячим водопадом в парадной. Она хотела помочь снохе и 6-летней внучке, которые живут на первом этаже. Натяжной потолок пришлось проткнуть. Полотно вместило 37 ведер воды.

Горячие потоки воды стекали подпол. Кипяток разъел штукатурку в парадной, ванной и общей кухне. Вдобавок к этому в доме замкнуло провода.

С сообщением об аварии обратились в УК и администрацию Ижевска. Руководитель госжилинспекции Удмуртии Ренат Зигнашин посоветовал ускорить процесс решения проблемы и признать этот дом аварийным.

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