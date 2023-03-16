Умолчали о доходах и их источниках: депутатов Удмуртии привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Сейчас все нарушения устранены
Фото: Диля Ахмадишина
Шесть депутатов Сарапульского района поймали на нарушении требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
После проверки ведомства выяснилось, что чиновники в отчетах о доходах утаили о некотором своем имуществе и источниках прибыли. Также они умолчали о доходах членов семьи.
Прокурор внес в коллегиальный орган представление. Сейчас все нарушения устранены. Депутатов привлекли к дисциплинарной ответственности.
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