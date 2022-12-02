Гороскоп для мужчин на 2023 год: служебный роман у Овнов, проблемы со здоровьем у Львов и пополнение в семье у Скорпионов

Астропрогноз для мужчин Фото: Мария Бакланова

Новый 2023 год уже на пороге, и многие из нас хотели бы заглянуть в будущее. Астролог из Ижевска рассказала, что ждет мужчин каждого знака зодиака в год Черного Кролика.

ОВЕН

2023 принесет мужчинам-Овнам удачу в карьере. Вы будете профессионально развиваться, найдете свою нишу в сфере, которая вам нравится, и вообще будете наслаждаться работой. Зарплатой вас тоже не обидят.

Также у Овнов вероятен служебный роман. Вы с головой уйдете в отношения с коллегой, которая вам нравится, – и это будут по-настоящему захватывающие чувства.

Осенью Овнам-мужчинам стоит уделить внимание образованию. Запишитесь на курсы или хотя бы займитесь чтением профильной литературы.

В августе возможен неожиданный доход. Деньги стоит потратить на маленькие радости жизни и не жалеть об этом.

ТЕЛЕЦ

В профессиональной сфере у мужчин-Тельцов дела пойдут в гору. Ваши таланты заметят, и вам поступит по-настоящему заманчивое предложение от солидной компании. Не исключено, что ради реализации профессиональных амбиций придется переехать в крупный город.

А вот в сфере отношений у Тельцов все отнюдь не гладко. Возможны постоянные ссоры и скандалы со второй половинкой. Женатые Тельцы могут к концу года развестись.

Вы найдете неожиданную поддержку друга, которого раньше не замечали в своем окружении именно в таком качестве. Но именно он поможет вам пережить все самые темные времена.

БЛИЗНЕЦЫ

2023 год отлично подходит вам для того, чтобы радикально изменить свою жизнь: переехать в другой город, сменить сферу деятельности, жениться, завести собаку. Любые экстремальные затеи в итоге окажутся удачными.

Личная жизнь у вас будет максимально насыщенной. У одиноких представителей знака на первом месте будет личная свобода и отношения без обязательств.

Со здоровьем аккуратнее, в течение года могут появиться проблемы со зрением.

Рак

Мужчины-Раки займутся поиском себя. 2023 даст возможность решить, кем вы хотите быть, какими должны быть ваши отношения и с кем их строить.

Весь год вы будете пребывать в состоянии неопределенности во всех сферах жизни.

В апреле возможны большие траты на новые хобби, большая часть из которых не принесет вам удовлетворения.

Лев

Львам в 2023 году стоит обратить серьезное внимание на свое здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь меньше курить и употреблять алкоголь, и организм скажет вам за это спасибо.

В сфере отношений особых перемен этот год не принесет. Возможны небольшие мелкие интрижки, а серьезные отношения в вашей жизни так и не появятся. Это сильно расстраивает ваших родственников, но не вас. Женатые Львы почувствуют дискомфорт в отношениях из-за «бытовухи».

На работе Львы испытают эмоциональное выгорание. Справиться с ним вам поможет ваша семья. Также сочувствием проникнется ваш начальник.

Летом Львы найдут для себя хобби, которое станет хорошей отдушиной. В ноябре судьба подаст вам знак.

Дева

Если вы задумывались о том, чтобы сделать предложение своей второй половинке, то 2023 год этому как раз благоприятствует. Да и вообще в отношениях все будет идеально.

А вот на работе возможны мелкие конфликты и стычки. Но все образуется. Не исключены частые командировки.

Весы

В новом году возможен любовный треугольник, от чего ваша вторая половинка вряд ли будет в восторге. Последствия окажутся непредсказуемыми.

В 2023 году судьба готовит в вашей жизни неожиданный поворот. К лучшему произойдут перемены или к худшему, зависит исключительно от вас.

В течение года возможны крупные траты и вложения, но они будут оправданными.

Скорпион

Женатых Скорпионов может порадовать известие о беременности супруги – ожидайте пополнения в семье. В отношениях вновь появится давно потухшая искра. Свободные Скорпионы весь год проведут, флиртуя с девушками, но серьезные отношения построить так и не удастся. Зато наберетесь ярких впечатлений.

В сфере карьеры все складывается удачно: начальство вас ценит и соглашается на все ваши безумные идеи. В мае возможно повышение и прибавка к зарплате.

Февраль станет благоприятным месяцем для решения вопросов в сфере недвижимости. На протяжении всего года остерегайтесь блондинок – они принесут неприятности в вашу жизнь.

Стрелец

Стрельцы-мужчины в 2023 году станут чувствовать себя более уверенно. Вы будете очень активными и энергичными. Но это не значит, что ваш энтузиазм коснется всех сфер жизни. В то же время возможно перенапряжение из-за вашей бурной деятельности, поэтому стоило бы заняться йогой, медитациями или другими практиками, которые могут принести успокоение.

На работе ваше рвение принесет хорошие плоды. Карьера может пойти в гору.

Не исключено, что вас ждет дальняя поездка, полная приключений.

Козерог

Козерогам придется подставить свое мужское плечо и стать настоящей опорой для своей семьи. Вас ждут серьезные испытания, возможно, придется ухаживать за старшими родственниками. Также именно на вас ляжет основное бремя заработка денег.

Март станет благоприятным временем для поиска подработок, деньги вам не помешают.

Романтические отношения в 2023 году для вас отойдут на второй план. Это может задеть вашу вторую половинку, если она есть.

Постарайтесь в то же время не забывать о собственном здоровье. Пройдите полное медицинское обследование при первой же возможности.

Водолей

Водолеи-мужчины имеют шансы стать начальником или просто пойти на повышение. Год окажется благоприятным в финансовом плане – вы значительно приумножите накопления, но в конце года рискуете их целиком потратить.

В личной жизни возможны различные драмы: ссоры, расставания, новые отношения – и так по кругу. Семейные Водолеи-мужчины тоже окажутся в водовороте эмоций и выяснения отношений.

В течение года возможны крупные поломки техники, поэтому держите запас средств на ее ремонт и обновление.

Рыбы

2023 год окажется благоприятным для отдыха и новых знакомств. Постарайтесь ездить на крупные фестивали, там вас может ждать судьбоносная встреча.

С близкими людьми в 2023 году не будет возникать никаких проблем. Отношения со второй половинкой и семьей будут складываться абсолютно гармонично.

В сфере работы вы займетесь поиском себя. Но возможно интересное предложение, которое стоит принять. Оно поможет вам реализовать свои пожелания и обрести желанный душевный покой.

В середине года возможны крупные незапланированные траты.

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