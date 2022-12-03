Гороскоп на неделю: с 5 по 11 декабря Овны ощутят прилив вдохновения, а Скорпионы – изменения в мире

Магия в ваших руках. Фото: Маша Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на ближайшие 7 дней

ОВЕН

Вас ожидает прилив творческих сил. Вероятно, отыскать вдохновение будет не просто. Доверьтесь звездам. В ваших силах добиться решения любой волнующей вас проблемы. Удача на вашей стороне.

ТЕЛЕЦ

Достойны ли вы победы, которую вы одержали? Муки совести из-за небольшого обмана начнут поедать вас. Что это? Мнительность? Совесть? Стоит признаться в содеянном до того, как о правде узнают.

БЛИЗНЕЦЫ

Ищите женщину, если хотите предотвратить возможные конфликты еще в зародыше. Взгляд мудрого человека со стороны позволит найти решение и безболезненно получить ценный опыт.

РАК

Болезни и слабость вашего здоровья – следствие негативного влияния человека рядом с вами. Из-за него вы подсознательно закрываете себя от чудесных возможностей, которыми вас щедро одаривает мир. Вам необходимо разорвать порочную связь.

ЛЕВ

Вы все больше разочаровываетесь в окружающих вас людях. Все дело в расставании или потери кого-то близкого, причем не обязательно что в настоящем моменте. Печаль мешает увидеть реальный мир.

ДЕВА

Любовь, к которой вы так стремились последнее время, рискует обернуться крахом. Будьте готовы к тому, чтобы разоблачить лжеца. Прислушайтесь к своей интуиции. Влияние, которое оказывают на вас, не несет за собой ничего, кроме тревоги. Сделайте перерыв в отношениях и отправляйтесь на поиски себя.

ВЕСЫ

Ваши идеи станут источником вдохновения для людей. Набрав верных соратников, вам удастся создать нечто грандиозное. Не бойтесь мыслить масштабно.

СКОРПИОН

Есть вероятность, что стремительные изменения в окружающем мире могут создать для вас чувство незащищенности. Вас ожидает крупный скандал и ссора с близкими. Разочарование пройдет. Но чтобы примириться, потребуется много времени и сил.

СТРЕЛЕЦ

Дела, лежащие в простое, наконец-то получат свое логическое завершение. Этот момент наполнит ваше сердце счастьем. Трудности отступят на второй план. Судьба вознаградит вас за труд.

КОЗЕРОГ

Работа пойдет в гору, а новые проекты получат заслуженную поддержку от сторонних благодетелей. Но будьте осторожны. Манипуляции, которые вы используете, могут раскрыть в самый неподходящий момент.

ВОДОЛЕЙ

Человек, с которыми у вас начинаются отношения, останется с вами ненадолго. Но мимолетная интрига позволит вам насладиться жизнью и насладиться жизнью без принципов.

РЫБЫ

Для вас начнется период продуктивной работы. Сложные задания станут испытанием для ваших нервов. Но не волнуйтесь. Успех неизбежен. Рядом с вами есть надежные друзья.

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