Шахматный стиль: как выглядит обновленная эспланада в Ижевске

В Ижевске отремонтировали Эспланаду. Фото: Мария Бакланова

В Ижевске после ремонта сняли забор около эспланады . И хотя разглядеть красоту под снегом пока затруднительно, мы все равно покажем вам, как изменилось пространство.

Новая плитка и место для интеллектуалов

Эспланада сильно преобразилась после ремонта. Только сравните кадры «до» и «после».

После ремонта уложили новое покрытие, которое пока не видно

После ремонта лестница стала безопасной

Сейчас мы видим посреди пространства снег. Но летом здесь будет красиво

Если верхняя часть стала отличным местом для досуга с детьми, то нижняя больше подходит для тихого отдыха. Здесь появились мольберты для пленэра, шахматные столики и инсталляция с доской для игры.

На эспланаде могут удобно устроиться художники. Фото: Мария Бакланова

Одно из самых главных новшеств: появился еще один общественный туалет. Фото: Мария Бакланова

А здесь можно сыграть в шахматы с участием людей, как в «Гарри Поттере». Фото: Анастасия Захарова

Подрядчик несмотря на сложности смог уложиться в срок.

«Этот этап сдан. Сейчас только наводим лоск, но уже сегодня закончим. Официально участок открыт 30 ноября, как и планировалось. Сложности были: рельеф, погодные условия. Приходилось на ходу менять проектные решения, например, конфигурацию конструкции, размеры, уклоны. Но внешний вид остался таким, как в проекте», – рассказал Сергей Шадрин, инженер строительно-монтажных работ подрядчика.

Скамейки – обязательный элемент любого благоустройства. Фото: Мария Бакланова

Та же компания ремонтировала предыдущий участок эспланады. Там планировалось установить арт-объект «Сириус», который будет пропускать сквозь себя лучи закатного солнца. Его пока проектируют.

На эспланаде появился пандус в виде змейки с маленьким уклоном: родителям с колясками будет удобно спускаться. Фото: Мария Бакланова

Отремонтируют ли мост?

Единственным неблагоустроенным участком на площади остается мост через улицу Карла Маркса. Здесь есть свои тонкости: он является объектом улично-дорожной сети, и отремонтировать его за счет проекта «Жилье и городская среда» нельзя. Тем не менее, власти сообщали, что попытаются решить проблему другими путями. На участке предлагали сделать светящиеся скамейки в форме солярных знаков.

Так выглядел мост весной 2022 года. Фото: Амир Закиров

В 2023 году начнут ремонт северной части набережной Его проведут в несколько этапов, а полностью закончить планируют в 2027 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Баба-Яга, Лопшо Педунь и Золотая Сарапуль: сказочные персонажи Удмуртии, которых можно посетить в январские праздники

Декабрь 2022 начался для жителей Ижевска с перемен: тарифы, ОМС и ИНН за 5 дней

Неслышащие артисты из Ижевска получили приз Международного фестиваля театрального искусства