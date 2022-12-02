Неслышащие артисты из Ижевска получили приз Международного фестиваля театрального искусства

Фестиваль проходил в Москве Фото: Архив КП

В Москве прошел V Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста». Неслышащие артисты из ижевского творческого коллектива «Зажигай» приняли в нем участие и вернулись домой с призом.

В номинациях «Народные танцы» и «Современные танцы» артисты из Ижевска показали спектакль «Скамейка» на основе одноименной пьесы Александра Гельмана. Из-за особенностей жестового языка текст пришлось сокращать практически в три раза, однако ни сюжет, ни зрелищность от этого нисколько не пострадали.

В спектакле речь идет о ловеласе, который пытается обмануть женщину. Оба стараются найти свой счастье. Пьеса писалась еще в советское время, но актуальности не потеряла до сих пор.

В основу спектакля заложили сюжет пьесы Александра Гельмана Фото: Архив КП

Один из артистов коллектива – Александр Санников – получил диплом «За высокий художественный уровень и талантливое исполнение». Награду ижевчанину вручили на завершающей церемонии фестиваля, прошедшей на сцене Театра Мимики и Жеста в ноябре.

Отметим, что в фестивале приняли участие 170 артистов из 17 коллективов со всей России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана.

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