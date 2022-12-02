В Ижевск привезут ковчег с частицей мощей прп. Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой Лавры

Приложиться к святыне можно будет ежедневно. Фото: сайт Михаило-Архангельского кафедрального собора в Ижевске

В Михаило-Архангельский кафедральный собор в Ижевске привезут ковчег с частицей мощей прп. Сергия Радонежского. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Ковчег доставят в Ижевск насельники из Троице-Сергиевой Лавры. Святыня пробудет в Ижевске с 17 по 19 декабря.

Встреча ковчега с мощами начнется 17 декабря в 9:00. После этого совершат молебен преподобному.

В течение 3 дней пребывания святыни в столице Удмуртии, церковнослужители будут ежедневно проводить молебны с пением акафиста. приложиться к моще сможет любой желающий.

Передать записки на молебны можно в регистратуру собора, а также онлайн на сайте.

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