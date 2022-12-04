Гороскоп здоровья на год: в 2023 году Близнецам нужно сдерживать свою склонность к ипохондрии, а Девам перестать работать на износ

не стоит забывать следить за своим здоровьем Фото: Мария Бакланова

ОВЕН

В целом Овны в 2023 году не будут жаловаться на свое здоровье. Но нервы следует поберечь.

Зима – весна. В начале года может ощущаться некоторый упадок сил, но это обычное дело. Посетите своего терапевта и подберите вместе подходящий поливитаминный комплекс. Возможно, будет полезно походить в солярий, но в меру.

Лето. Это благоприятный период для того, чтобы поднять иммунитет. Чаще бывайте на свежем воздухе, путешествуйте. Но старайтесь не перегреваться. Если у вас не хватает каких-то прививок – самое время их сделать.

Осень – зима. Разумно подходите к нагрузкам – как физическим, так и эмоциональным. В этот период вы будете легко возбудимы и можете не рассчитать своих сил.

ТЕЛЕЦ

В 2023 году Тельцам как никогда важно следить за своим режимом дня и физической активности, а также рационом.

Зима – весна. После новогодних застолий есть риск прилично поправиться, а еще заработать несварение или другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Девиз первого квартала – это умеренность и своевременный прием пищи.

Лето. В теплое время года следует внимательно следить за состоянием пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Лето уйдет у вас на восстановление после зимы.

Осень – зима. С конца августа начинайте плавно увеличивать свою активность, а зимой смело вставайте на лыжи или коньки. Тогда вам не будут страшны ни простуды, ни лишний вес.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов в 2023 году возможны приступы ипохондрии. Не нужно придумывать себе несуществующих болячек. А вот на состояние опорно-двигательного аппарата следует всерьез обратить внимание.

Зима – весна. Возможно обострение хронических заболеваний. Но все зависит от вас. Во-первых, одевайтесь по погоде, во-вторых, катание на тюбингах и купание в проруби – не для вас.

Лето. Вы почувствуете себя по-настоящему хорошо. А если удастся съездить на море или в горы – еще лучше.

Осень – зима. Основной задачей станет поддержание иммунитета. Принимайте витамины. Возможно, стоит походить в соляную пещеру или на физиопроцедуры.

РАК

Ракам в 2023-м стоит стремиться к психоэмоциональной стабильности и физической гармонии.

Зима – весна. Весьма благоприятный период, чтобы посетить стоматолога, диетолога и массажиста. На обратном пути загляните к косметологу. К лету у вас есть все шансы преобразиться.

Лето. Вам пойдет на пользу активность на свежем воздухе. Займитесь танцами, йогой или скандинавской ходьбой.

Осень – зима. В этот период могут появиться приступы апатии и проблемы со сном. Чтобы не заболеть, нормализуйте свой график и возьмите за правило выпивать вечером кружку теплого молока или успокаивающего чая.

ЛЕВ

В 2023 году Львам следует держать под контролем хронические заболевания. Даже если ничто не беспокоит, регулярно обследуйтесь.

Зима – весна. Обратите внимание на состояние сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Соблюдайте меры профилактики ОРВИ и как следует высыпайтесь.

Лето. Вам стоит поберечь себя и больше времени уделить отдыху. Старайтесь избегать тяжелого физического труда, особенно на жаре. Избегайте потребления алкоголя.

Осень – зима. Обычно люди жалуются на осеннее недомогание, но вы будете полны сил – если, конечно, не переработали летом на даче. Но старайтесь не переохлаждаться.

ДЕВА

Если Девы в 2023 году перестанут работать на износ, то и со здоровьем у них все будет в порядке. В противном случае будет «все, как мы любим» – не одно, так другое.

Зима – весна. В этот период ваше самочувствие будет сильно зависеть от ваших мыслей. Если вы опять на чем-то зациклитесь, то рискуете заболеть от нервного напряжения. А если будете легче относиться к жизни, то весна принесет вам прилив энергии.

Лето. Здесь кратко: перестаньте сидеть дома. Гуляйте, дышите, смотрите вдаль – вашим глазам тоже нужен отдых.

Осень – зима. Профилактика, профилактика и еще раз профилактика. Если вы будете ей пренебрегать, о себе могут напомнить воспалительные заболевания.

ВЕСЫ

В 2023 году Весам полезно уделить внимание здоровью суставов и позвоночника, а также зубов. Проверьтесь на дефицит кальция и витаминов.

Зима – весна. Вам будет полезно дышать морозным воздухом, но вредно переохлаждаться. Так что придется искать золотую середину. Следите за влажностью воздуха в помещении – избегайте излишней сухости (плохо для слизистых) и излишней влажности (плохо для суставов).

Лето. Чаще бывайте на солнце и ешьте побольше зелени. Но не злоупотребляйте кислыми фруктами. Полюбите оздоровительную гимнастику.

Осень – зима. Сохранить позитивный настрой и здоровье вам поможет искусственно продленный световой день. Вкрутите яркие лампочки в светильник и не сидите в сумерках. Продолжайте контролировать уровень кальция в организме.

СКОРПИОН

Скорпионам в 2023 году нужно обратить внимание на здоровье нервной системы и сосудов, а также верхних дыхательных путей. Короче говоря, держите под контролем все, что связано с головой.

Зима – весна. Возможно, вам придется прибегнуть к помощи лора или невролога. Если начали беспокоить головные боли, не терпите, сходите к врачу. А глушить симптомы таблетками – не выход. В остальном зима пройдет спокойно.

Лето. Благоприятное время для того, чтобы посетить стоматолога, а еще ваш организм потребует умеренных физических нагрузок – будьте добры обеспечить.

Осень – зима. Эта осень станет благоприятным периодом для пересмотра рациона питания. Откажитесь от соленого и жирного, добавьте больше морской рыбы и овощей на пару.

СТРЕЛЕЦ

С точки зрения здоровья Стрельцы в 2023 году особых проблем не заметят, но здесь-то и скрыт подводный камень. Когда ничто не беспокоит, велик риск начать относиться к здоровью наплевательски. До этого не доводите.

Зима – весна. В течение периода возможны легкие ОРВИ, но при своевременном лечении они не принесут явных неудобств. Полезно ввести самоконтроль артериального давления.

Лето. Определенный риск схватить противную летнюю простуду или солнечный удар опять же будет связан только с вашей легкомысленностью. Не перебарщивайте с купанием и пляжным отдыхом.

Осень – зима. Проверьте зрение и слух. Да и вообще пройдите диспансеризацию – хотя бы для очистки совести.

КОЗЕРОГ

Вам ни в коем случае нельзя будет переносить какие-либо заболевания на ногах. Однако сильно залеживаться тоже не стоит. Если вы будете в тонусе, инфекции не будут к вам цепляться.

Зима – весна. Спорт и витамины помогут пережить вам этот нелегкий, пасмурный период. Внимательно отнеситесь к здоровью своих легких. Если вы вдруг курите, пора задуматься о том, чтобы бросить.

Лето. В этот период хорошо провести все плановые процедуры, особенно если вы их долго откладывали. Нормализуйте режим сна, не спите до обеда.

Осень – зима. В начале осени есть смысл задуматься о вакцинации. А еще не стоит подвергать свой организм нагрузкам – как в виде тяжелого физического труда, так и в виде переедания и алкоголя.

ВОДОЛЕЙ

Основной враг Водолеев в 2023 году – это переутомление. Оно плохо сказывается на состоянии сердечно-сосудистой и нервной систем. Будьте аккуратнее со всякого рода стимуляторами, в том числе – с кофе.

Зима – весна. Могут обостриться респираторные заболевания и аллергические реакции. Следите за гигиеной своего жилища и поднимайте иммунитет всеми доступными способами.

Лето. Старайтесь больше ходить пешком. Можно спланировать небольшое путешествие, только в экстрим тоже ударяться не следует.

Осень – зима. Постарайтесь, чтобы этот период прошел для вас максимально размеренно и тихо. Не суетитесь, укрепляйте нервную систему, думайте позитивно.

РЫБЫ

Особого внимания Рыб в 2023 году потребуют кожа и мышцы, а также сосуды головы и конечностей. Спортом заниматься можно и нужно, но не с места в карьер.

Зима – весна. Если вы раньше никогда не делали зарядку, пора приучать себя делать кое-какие упражнения. Если вы занимаетесь спортом регулярно, можно немного повысить нагрузку, но только немного, чтобы не подорвать защитные силы организма.

Лето. В теплое время года хороший эффект принесут косметические процедуры. Если вы хорошо переносите баню, можно предпринять несколько походов и как следует попариться.

Осень – зима. Накопленные за лето силы постарайтесь не тратить сразу. Скорее всего в начале осени ваша энергия будет бить через край, но если вы будете относиться к своему здоровью бездумно, оно очень быстро вас подведет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рост заболеваемости гриппом прогнозируется к концу декабря в Удмуртии

В 2022 году медицинскую реабилитацию прошли почти 8 тысяч жителей Удмуртии

Более 350 контейнеров для раздельного сбора мусора поступило в Удмуртию