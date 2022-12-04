Более 350 контейнеров для раздельного сбора мусора поступило в Удмуртию

Контейнеры установят в регионе до конца декабря Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В рамках национального проекта «Экология» в Удмуртию поступило более 35о контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По словам руководителя Минприроды республики Дениса Удалова, закупка связана с развитием сферы раздельного сбора и переработки твердого мусора, а также сократить объемы его захоронения.

В новые контейнеры можно будет сдать различный пластик:

- тару из-под бытовой химии;

- тетрапак;

- пакеты и т.п.

Партия новых контейнеров будет распределена и установлена до конца декабря в Воткинском, Сарапульском и Завьяловском районе республики.

Сейчас в Удмуртии установлено 1300 баков для раздельного сбора бытовых отходов, что охватывает нужды примерно 64% жителей региона.

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