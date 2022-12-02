В 2022 году медицинскую реабилитацию прошли почти 8 тысяч жителей Удмуртии

Новое оборудование поможет вернуть пациентам утраченное здоровье. Фото: Минздрав Удмуртии

С начала 2022 года медицинскую реабилитацию прошли более 7900 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Для улучшения качества реабилитации в больницы Удмуртии до конца этого года поступит более 170 единиц техники. В это число войдут аппараты для физиолечения, оборудование для механотерапии, а также различные тренажеры, которые помогут пациентам восстановить утраченные функции организма после болезней и возвращать здоровье людям с инвалидностью. К примеру, часть пациентов смогут вновь начать ходить.

«Благодаря комплексному подходу у нас сейчас появилось больше возможностей для проведения восстановления пациентов», – поделилась главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Удмуртии Анастасия Шишкина.

Оборудование доставят в Первую Республиканскую клиническую больницу и ижевскую городскую клиническую больницу №1. Шишкина отмечает, что врачи быстро осваиваются с поступающей техникой и таким образом совершенствуют свои навыки.

Напоминаем, что недавно в Удмуртии запустили пилотный проект по использованию искусственного интеллекта при постановке диагноза. Возможностью воспользовались уже более 900 пациентов.

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