Рост заболеваемости гриппом прогнозируется к концу декабря в Удмуртии

Грипп придет в Удмуртию через 3-4 недели Фото: Сергей ГРАЧЕВ

К концу декабря в Удмуртии может увеличиться уровень заболеваемости гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Сейчас врачи отмечают высокий уровень заболеваемости гриппом в центральных регионах страны. В основном это штамм H1N1, который очень очень хорошо знаком Удмуртии по 2009 году. Тогда было очень много случаев тяжелого течения болезни, особенно у детей и беременных. По прогнозам врачей, болезнь придет в регион через 3-4 недели.

«Особенностью этого года является то, что подъем заболеваемости гриппом сопровождается и подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью, чтобы был установлен правильный диагноз и назначено соответствующее лечение», – отметила замминистра здравоохранения Удмуртии, врач-инфекционист Марина Петренко.

Врач также рассказала о характерных симптомах гриппа. Это слабость, выраженная интоксикация, ломота в мышцах, головная боль, высокая температура, сухой лающий кашель и ощущение «песка» в глазах.

Напомним, что в Удмуртии продолжается прививочная кампания. С 1 по 3 декабря жители Ижевска могут сделать прививки от гриппа и коронавируса в трех ТЦ города.

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