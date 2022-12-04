Собачья жизнь: больного старого пса выбросили на помойку, но он выжил

Он довольно крупный и очень спокойный пес фото: Анастасия Медведева

В ижевском общежитии на улице Авангардной 10 лет жил добрый и общительный пес. Жители дома его любили и заботились о нем. Однажды он заболел, а затем и вовсе пропал. Искали собаку всем домом и нашли ее в ужасном состоянии. Пес умирал. Забегая вперед: история закончилась хорошо. Журналист «Комсомолки» узнала подробности.

Встречал и провожал каждого жильца

Старому, а именно так назвали собаку жильцы, уже около 15 лет. Минимум 10 из них он жил во дворе общежития. Жители дома заботились о нем и даже оборудовали из картона и покрывал спальное место в подъезде. Для многих он стал полноценным соседом, всегда где-то рядом, добрый и общительный.

«Если куда-то идешь, обязательно проводит. Часто нас с дочкой провожал встречал. Очень тихий и спокойный пес, почти никогда не лаял, но и в обиду себя никогда не давал», – рассказала Анастасия Медведева, жительница дома на улице Авангардной

В конце октября 2022 года Старый заболел. Он с трудом двигался и сильно ослаб. Для того, чтобы поставить диагноз и назначить лечение, необходимо было сдать анализы и сделать МРТ.

«Мы собирали деньги всем подъездом. Сами ухаживали за ним, ведь тот порой и встать не мог. Вечерами с дочкой и другими жильцами спускались к нему, чтобы проведать», – вспоминает Анастасия.

Он просто исчез

В один из дней собака исчезла. Уже позже выяснилось, что одна из пожилых жительниц дома вызвала неких ветеринаров на дом. В итоге пса увезли в неизвестном направлении.

Старый с осложнениями во время болезни фото: @yellowbirka

«Это было в субботу, 29 октября. Я вернулась домой, а в подъезде собрался совет дома. Там нам рассказали, что кто-то буквально минут 5-10 назад забрал нашего пса. Удивительно, что при этом никто ничего не видел», – продолжает Анастасия.

Пенсионерка рассказала, что приехавший ветврач убедил ее, что Старого уже не вылечить, – его надо усыплять. Потому и увез. Жильцы звонили ему, ветеринар убеждал, что другого выхода нет: животное в критическом состоянии. Люди поверили.

А позже один из жителей дома увидел пост зоозащитников из организации «Желтая бирка», в котором рассказывалось о том, что в лесу, около мусорных баков найдена собака. Это был Старый. Волонтеры обнаружили его в ужасном состоянии. Огромный и мощный пес не мог сдвинуться с места и просто умирал. Волонтеры аккуратно перенесли его в машину и отвезли на осмотр в ветеринарную клинику.

«Я сразу же связалась с «Желтой биркой», объяснила им всю ситуацию. После мы обратились в полицию. Что будет дальше пока не ясно, но мы с жильцами дома писали объяснительную», – вспоминает Анастасия Медведева.

Чтобы вылечить, пришлось заставлять пса ходить

В клинике собака постепенно приходил в себя. Старый ел, отогревался, терпел процедуры. Ветеринарам пришлось его буквально ставить на лапы, чтобы он начал ходить, и лечение протекало более успешно. К концу первой недели пес постепенно начал вставать. К этому времени ему нашли временный дом в Центре реабилитации животных «Раздолье», где он сейчас и находится.

Первые шаги Боба в новом доме во время реабилитации фото: Анастасия Медведева

Сотрудники центра предполагают, что он останется тут навсегда, ведь пристроить пожилое и крупное животное с несколькими диагнозами, требующее особого ухода, будет сложно.

«Сейчас Боб (так теперь называют Старого) хорошо ходит, иногда даже бегает и скачет. Несмотря на то, что болезнь только начала отступать, он бодр и весел», – поделилась одна из руководителей центра «Раздолье» Илона Ризванова.

Также она рассказала, что ветеринары после происходящего смогли диагностировать у пса воспаление среднего уха, а также серьезные возрастные изменения позвоночника. Животному с такими диагнозами нужны постоянный уход и внимание.

Жители из общежития с Авангардной навещают своего пса

Боб активно изучает свой новый дом, знакомится с другими обитателями реабилитационного центра: конями, козами, свиньями.

Пес уже изучает свой временный дом и заводит новых друзей фото: Анастасия Медведева

Жители общежития на улице Авангардная тоже не забывают старого пса. Передают ему гостинцы. Анастасия вместе с дочкой не так давно навестили бывшего соседа и были приятно удивлены. Говорят, Старый словно помолодел.

Спасенная собака будет жить в Центре реабилитации столько, сколько понадобится. Но если найдется человек с большим сердцем, который будет готов его приютить, работники организации и волонтеры готовы передать ему животное и помочь с адаптацией.

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