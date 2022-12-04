В Ижевске открыли новую зарядную станцию для электромобилей

Сейчас в столице Удмуртии работают более 10 станций для зарядки автотранспорта фото: пресс-служба администрации города

Новую универсальную зарядку для электромобилей установили в Ижевске на парковке около Зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в столице Удмуртии работают более 10 станций для зарядки автотранспорта.

Из них 2 мощностью в 22кВт расположены в районе Центральной площади и у Зоопарка. Они считаются универсальными. Они подходят для электромобилей, а также автомобилей гибридного типа.

По планам администрации города, первое время заправка на этих станциях будет бесплатной. Это необходимо, чтобы оценить спрос на данную услугу и сформировать дальнейший план развития инфраструктуры для содержания и обслуживания жителями региона личного электрического транспорта.

Начальник управления распределительной сети филиала «Удмуртэнерго» Константин Волменских отметил, что компания, установившая зарядную станцию, в течение года будет осуществлять контроль над работой и исправностью устройства.

«Ежесуточно ведется мониторинг работы таких заправок, который фиксирует от 30 до 40 зарядок в месяц, и этот показатель только растет. В наших планах до конца года ввести в эксплуатацию еще две подобные заправки у молл «Матрица» и около спортивного комплекса «Нечкино», – рассказал Константин Волменских.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рост заболеваемости гриппом прогнозируется к концу декабря в Удмуртии

В 2022 году медицинскую реабилитацию прошли почти 8 тысяч жителей Удмуртии

Более 350 контейнеров для раздельного сбора мусора поступило в Удмуртию