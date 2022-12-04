В Удмуртии открылась новая IT-площадка для детей

Дети смогут получить бесплатное образование в области IT-технологий
Фото: Амир Закиров
На базе Глазовского технологического колледжа в Удмуртии открылась четвертая IT-площадка для детей. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в Вконтакте.
По его словам, новая площадка способна принять за год до 400 детей с 8 до 17 лет на бесплатное обучение по таким направлениям, как:
- «Программирование на языке Python»;
- «Кибергигиена и работа с большими данными»;
- «Программирование роботов»;
- «Системное администрирование»;
- «Мобильная разработка»;
- «Основы алгоритмики и логики».
Ранее подобные площадки были открыты в Ижевске, Воткинске и Сарапуле.
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