В Удмуртии открылась новая IT-площадка для детей

Дети смогут получить бесплатное образование в области IT-технологий Фото: Амир Закиров

На базе Глазовского технологического колледжа в Удмуртии открылась четвертая IT-площадка для детей. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в Вконтакте.

По его словам, новая площадка способна принять за год до 400 детей с 8 до 17 лет на бесплатное обучение по таким направлениям, как:

- «Программирование на языке Python»;

- «Кибергигиена и работа с большими данными»;

- «Программирование роботов»;

- «Системное администрирование»;

- «Мобильная разработка»;

- «Основы алгоритмики и логики».

Ранее подобные площадки были открыты в Ижевске, Воткинске и Сарапуле.

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