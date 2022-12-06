Новый Год в Ижевске: какой программы ждать в столице Удмуртии

Русские сказки – основная тема ледового городка этого года. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Новый год совсем скоро. И несмотря на то, что декабрь только начался, в Ижевске полным ходом идет подготовка к самому волшебному празднику.

О том, что планируется провести в столице Удмуртии в честь празднования Нового Года рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Ледовый городок

Лед на пруду еще не полностью застыл, но планы по строительству ледового городка поистине грандиозны. В этом году жители и гости столицы Удмуртии увидят на Центральной площади ледяные иллюстрации к знаменитым сказкам А.С. Пушкина. Входная группа будет выполнена по мотивам острова Буяна – места, где живут знаменитые сказочные 33 богатыря. К слову, сами витязи по идее создателей будут выполнены из ледяной пены.

Помимо этого будет создана горка в виде избушки Бабы Яги и ледяной лабиринт, где притаится волшебная белочка, что в сказке грызет золотые орешки.

Работа над созданием ледяной сказки начнется, как только лед на пруду достигнет достаточной толщины. К праздничной ночи он будет готов. По словам главы города, если возникнет необходимость, скульпторы будут работать круглосуточно.

Предварительные эскизы ледяных скульптур уже готовы. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

А вот сколько ледяной городок будет стоять – вопрос. Во многом это будет зависеть от погодных условий, а еще от бережного отношения к нему горожан. Напомним. В прошлом году демонтаж ледяных скульптур начался 22 февраля.

Новогодние елки

Зеленые красавицы украсят Ижевск к середине декабря. Так, главная елка города зажжет свои огни 16 декабря. В честь этого события для детей будет организована праздничная программа. А вот елочки в разных районах города откроются на следующий день, 17 декабря.

Центральную площадь украсит большая новогодняя ель Фото: Амир Закиров

Катки в парках Ижевска

Одно из любимых зимних развлечений жителей Ижевска откроется 10 декабря. Традиционно в городе будут работать несколько катков, но в этот день состоится официальное открытие двух из них, где можно будет покататься бесплатно:

с 12.00 до 14.00 будет открытие и праздничная программа в парке Кирова;

с 14.00 до 20.00 пройдут веселые гуляния в парке Горького.

Третий бесплатный каток может появиться в сквере Драгунова.

Общественные катки откроются в парках города Фото: Амир Закиров

Чем порадуют новогодние каникулы?

В начале января в парках и на общественных пространствах столицы Удмуртии пройдут традиционные детские праздники и интерактивы. Однако в этом году программа будет только дневной.

А любимый жителями Ижевска фестиваль украшенных дворов «Чеберисто» выйдет за пределы города. По словам Олега Бекмеметьева, оргкомитет уже сейчас прорабатывает обновленную программу.

Конечно же, не будем забывать о ежегодных благотворительных акциях «Елка желаний» и «Елка для каждого». Помочь детям с ограниченными возможностями может любой желающий. Полный список детей и их заветные мечты можно найти на сайте.

От фейерверков отказались

К сожалению, новогодней иллюминации и любимых многими фейерверков не будет в этом году.

«Мы часто слышали критику, что городу не хватает светового оформления. И планировали в этом году закупить дополнительные гирлянды, украшения каркасные. Но временно эту идею поставили на паузу. Нам важнее гораздо аккумулировать средства на поддержку бойцов и их семей», – объяснил глава города.

В частности, детей участников спецоперации пригласят на благотворительные новогодние спектакли.

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