Врачи из Удмуртии осмотрели 208 мобилизованных в Вольске

Госпитализировали 2 человека. Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

1 декабря в Вольск к мобилизованным солдатам из Удмуртии вновь выехала бригада врачей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в этот раз медики осмотрели 208 бойцов за 3 дня.

В состав бригады вошли терапевт, инфекционист, травматолог, хирург и психиатр. По результатам осмотра из всей части госпитализировали всего 2 человека. Их состояние оценили, как удовлетворительное.

«В основном за помощью обращались мобилизованные с маршевыми травмами и с признаками ОРВИ», - поделилась замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Напоминаем, что это уже второй выезд удмуртских врачей к мобилизованным из республики. В первый раз они отправились к бойцам в начале ноябре. Тогда они осмотрели около 200 человек, 7 из которых были госпитализированы.

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