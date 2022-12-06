Открытие катка на стадионе «Динамо» в Ижевске перенесли из-за холодной погоды

Каток откроют 10 декабря. Фото: Спорткомплекс «Динамо» ВКонтакте @dynamo_izh

Торжественное открытие катка в спорткомплексе «Динамо» перенесли. Об этом сообщили в официальной группе организации ВКонтакте.

Открытие перенесли ровно на неделю: с 3 на 10 декабря. Мероприятие пройдет в 18:00.

Причиной стала холодная погода. Однако те, кого морозы не пугают могут прийти на каток уже сегодня с 11:00.

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