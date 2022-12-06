На Центральной площади Ижевска началось строительство ледового городка

Фото: администрация Ижевска

В столице Удмуртии художники приступили к созданию ледового городка на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Материал для строительства по традиции берут с Ижевского труда. Ранее глава города Олег Бекмеметьев сказал, что художники приступят к строительству, как только толщина льда на поверхности пруда достигнет нужных размеров.

В целом для городка потребуется 300 куб. м льда. Темой в этом году станут русские сказки. Скульпторы установят здесь Остров Буян – место, где живут богатыри и сказочные герои. Тут появятся лабиринты, горки, красивая входная группа и фотозона.

«Сейчас толщина льда на пруду очень хорошая, 25-26 см. В прошлом году толщину льда хотя бы в 20 см мы дождались только к середине декабря, сроки для монтажа были сжатые. Сейчас у нас есть достаточно времени. Еще один плюс – на поверхности льда нет «шубы», замершего снега. Это облегчает скульпторам работу. Планируем, что часть ледовых скульптур уже будет готова к открытию елки», - поделился скульптор Анфим Ханыков.

В целом над созданием ледового городка будут работать более чем 20 человек.

Помимо городка в новогодние каникулы ижечавне также смогут насладиться массой других развлекательных мероприятий. 16 декабря в 17:00 на Центральной площади пройдет открытие главной елки горда. Представление также пройдет в тематике русских сказок. Районные елки откроют в парках и скверах города на следующий день, 17 декабря.

«Новогодние мероприятия запланированы, но они будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. Ситуация в стране диктует немного другие условия работы», – рассказала директор Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова.

Поэтому ночь 31 декабря пройдет без фейерверков. Но в целом, новогодние мероприятия проведут без изменений.

Ежедневно, с 1 по 7 января, в 12:00 у главной елки будут проходить театрализованные представления. 1 января проведут Забег кристальной трезвости дистанцией 2023 метра.

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