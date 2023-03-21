Жилой дом загорелся в СНТ в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Сегодня, 21 марта, примерно в 2:25 в СНТ «Раздолье» в Завьяловском районе загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя уничтожило кровлю и второй этаж дома, а также повредило внутреннюю отделку первого этажа.

Общая площадь пожара составила 150 кв.м. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводов на кухне. Пожарные спасли баню и эвакуировали два 50-литровых газовых баллона.

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