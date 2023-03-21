На четырех плотинах в Удмуртии проведут капремонты

Работы планируют закончить в 2024 году. Фото: @udmurt.ru
В 2022 году в Удмуртии начали капитальный ремонт на четырех плотинах. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году подрядчики приступили к новому этапу работ.
Плотины обновят в деревне Пирогово и селах Брызгалово, Большая Пудга и Сюмси. Эта работы необходимы. Напомним, гидроузел на реке Пироговка начал работать в 1980 году и с тех не ремонтировался. Сейчас рабочие заняты ремонтом водосборного сооружения в Большой Пудге и ледозащитного – в Пирогово, Брызгалово и Сюмсях. Защита от льда помогает не допустить заторов в плотинах. Поэтому рабочие уделяют особое внимание изготовлению крепких свай и борьбе с коррозией.
«Содержание ГТС в исправном состоянии – вопрос безопасности и жителей, и инфраструктуры», – отметил министр природных ресурсов Денис Удалов.
Ремонт планируют закончить в 2024 году.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Туман окутал Ижевск 20 марта
Лыжник из Удмуртии выиграл золотую медаль на чемпионате и первенстве России
Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске