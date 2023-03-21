На четырех плотинах в Удмуртии проведут капремонты

Работы планируют закончить в 2024 году. Фото: @udmurt.ru

В 2022 году в Удмуртии начали капитальный ремонт на четырех плотинах. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году подрядчики приступили к новому этапу работ.

Плотины обновят в деревне Пирогово и селах Брызгалово, Большая Пудга и Сюмси. Эта работы необходимы. Напомним, гидроузел на реке Пироговка начал работать в 1980 году и с тех не ремонтировался. Сейчас рабочие заняты ремонтом водосборного сооружения в Большой Пудге и ледозащитного – в Пирогово, Брызгалово и Сюмсях. Защита от льда помогает не допустить заторов в плотинах. Поэтому рабочие уделяют особое внимание изготовлению крепких свай и борьбе с коррозией.

«Содержание ГТС в исправном состоянии – вопрос безопасности и жителей, и инфраструктуры», – отметил министр природных ресурсов Денис Удалов.

Ремонт планируют закончить в 2024 году.

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