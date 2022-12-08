Зарплаты бюджетникам Удмуртии проиндексируют на 4%

Изменения коснутся около 125 тыс. человек
Фото: Мария Бакланова
Зарплаты работников бюджетной сферы в Удмуртии проиндексируют впервые за два года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира.
Индексация составит 4% и затронет около 125 тыс. человек. В их числе учителя, врачи, воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, а также журналисты и тренеры.
«Запрос такой есть, он абсолютно справедливый. Поэтому мы это сделаем», – сказал Бречалов.
Уже в этом месяце администрации органов местного самоуправления, а также региональные ведомства и министерства должны выплатить зарплату работникам по новой схеме.
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