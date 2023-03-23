Собачье счастье: волонтеры помогли потерявшейся собаке вновь обрести дом

Линду обнаружили недалеко от микрорайона Пазелы Фото: @zhannaabrams

Красивая лайка необычного окраса внезапно появилась в пригороде Ижевска. Несколько дней она находилась около АЗС недалеко от микрорайона Пазелы на Славянском шоссе. Подходила к людям, давала себя погладить, просила еду, но никуда не уходила. Откуда она взялась, никто не знал, и зооволонтеры решили взять ситуацию в свои руки.

Позже выяснилось, собака не была бездомной. Ее уже месяц искали в Шарканском районе за 100 км от столицы Удмуртии. Чудесной историей с журналистом «Комсомолки» поделилась зооволонтер и активист Жанна Абрамова.

Умная потеряшка

Крупная красавица с необычным окрасом с первого взгляда привлекала к себе внимание. В городских чатах довольно быстро появилось сообщение о потеряшке, но увы, никто не спешил за ней. Небольшая группа волонтеров решила помочь потерявшемуся животному.

«Мы с девчонками своей группой решили помочь. Ведь там собаку могли сбить в любой момент. Решили своими силами организовать для нее передержку и найти новых хозяев. Самым сложным было продумать момент с перевозкой. Часто бывает, что потерявшиеся собаки могут быть напуганными и агрессивными», – поделилась Жанна.

Но опасения оказались напрасными. Луна, а именно так временно окрестили мохнатую девочку волонтеры, сама запрыгнула в машину, когда ее позвали.

Умная собачка сама забралась в машину Фото: @zhannaabrams

«Одна из наших девочек поехала на место, чтобы проверить, как там Луна. Вдруг звонит и говорит, что лайка сама залезла в машину, едва ей открыли пассажирскую дверь, куда ее теперь везти?» – рассказала волонтер.

Помогали всем миром

Найти передержку для крупной собаки сложно. Но девушкам это удалось. Одна из соседок предложила приютить Луну на своем участке, где строился дом.

Собаку разместили в помещении, где она была в безопасности. К тому же волонтеры принесли ей одеяла и теплые вещи, где она могла спрятаться.

«Мы купили для нее корм, ошейник, ежедневно выгуливали собаку. Гуляли минимум два раза в день. Иногда вместо меня выгуливал Луну сын. Да и другим девочкам помогали близкие», – рассказала Жанна.

Кроме того, волонтеры отвезли лайку к ветеринару, надеясь что у собаки найдут чип или клеймо, по которому можно было бы найти хозяина. Но к сожалению, так ничего и не нашли. Удалось узнать лишь, что Луне около 5 лет и у нее уже были щенки.

Хозяин найден!

Луна жила во временном доме около недели. Пока однажды Жанне не написал хозяин собачки.

«Как так получилось? Сам хозяин – охотник из Шарканского района, но у него есть друг из Орловского (пригород Ижевска – прим. ред.), куда мы тоже отправляли фотографии Луны. Именно он передал фото другу», – поделилась девушка.

К этому моменту Луну уже собирались пристраивать в новый дом, потому волонтеры очень удивились такому повороту событий. Выяснилось, что Линда, а именно так зовут собаку, пропала еще в январе вместе с другим псом по имени Грей.

Грей так и не был найден Фото: @zhannaabrams

«Мужчина был на эмоциях, очень переживал за свою девочку. Ведь они с семьей уже мысленно ее похоронили, так как боялись, что Линда могла утонуть в реке недалеко от дома. Никто даже не думал, что любимица семьи окажется в Ижевске», – рассказала историю Жанна.

Счастливый хозяин приехал за своей красавицей буквально через час после звонка. Но волонтеры все равно должны были проверить его. Вдруг мужчина не тот, за кого себя выдает?

«Нам было важно убедиться, что приехал действительно хозяин. Поэтому предложили такой вариант: мы с другими волонтерами встанем на одном конце парковки вместе с собакой, а он – на другом и тихонько позовет ее. И знаете, что произошло? Едва он окликнул Линду, так она к нему рванула через всю стоянку! Такая счастливая, так громко лаяла, ластилась к нему», – вспомнила девушка.

Сейчас Линда вернулась домой, а вот ее друга Грея найти так и не смогли. Волонтеры ежедневно мониторят социальные сети в поисках информации о сером красавце. Если вы видели похожего пса или знаете о его местонахождении, то вы можете написать: Жанне Абрамовой

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